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"Başbakan Dancila dış politikayı mahvetti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 22:11 | Son Güncelleme

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis: - "(Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Romanya ziyaretini iptaline ilişkin) Bugün oldukça yoğun bir programım vardı. Ürdün Kralı için verilecek bir akşam yemeğine ev sahipliği yapacaktım. Başbakan Dancila'nın amatörlüğünden dolayı gerek kalmadı" - "Ürdün Kralı, Başbakan Dancila'nın ABD'deki konuşmasından şahsen rahatsız oldu. Dış politikayı mahvetmeyi başardı"

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, Başbakan Viroica Dancila'yı, Tel Aviv'deki Romanya Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağına yönelik açıklamaları yüzünden "amatörlükle" suçlayarak, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bu nedenle Romanya ziyaretini iptalinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı İohannis, başkent Bükreş'te düzenlenen Romanya Kentleri Birliği toplantısında, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Romanya ziyaretini iptal etmesine ilişkin konuştu.

İohannis, "Bugün oldukça yoğun bir programım vardı. Ürdün Kralı için verilecek bir akşam yemeğine ev sahipliği yapacaktım. Başbakan Dancila'nın amatörlüğünden dolayı gerek kalmadı. Ürdün Kralı, Başbakan Dancila'nın ABD'deki konuşmasından şahsen rahatsız oldu. Dış politikayı mahvetmeyi başardı." dedi.

Başbakan Dancila'nın açıklamalarına atıfta bulunarak, "Romanya için gerçek bir sorun bu. Arap dünyası ile yıllardır iyi bir ilişki içinde olduğumuzun farkındasınızdır sanırım." diyen Cumhurbaşkanı İohannis, "Düne kadar Arap dünyasıyla sabit bir dış politikamız vardı." ifadesini kullandı.

İohannis, Romanya'nın, Arap dünyasının ciddi bir ortağı olduğunun altını çizerek, "Romanya Başbakanı Dancila, buna çomak sokmayı başardı ve bu, çok üzücü. Ne için yaptı bunu? Bir hiç uğruna." değerlendirmesinde bulundu.

- Ziyareti iptal ettiren Kudüs açıklaması

ABD'de gerçekleştirilen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) yıllık konferansında konuşan Romanya Başbakanı Dancila, hükümetin Tel Aviv'deki Romanya Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesindeki haberde, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis'in, Başbakan Dancila'nın Romanya'nın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını reddettiğine ve "Başbakan, dış politikadaki, özellikle de Kudüs ile ilgili cehaletini kanıtladı." ifadelerine yer verildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Iohannis'in bu konuda bir karar almadığı belirtilerek, Iohannis'in, Romanya Anayasası'na göre böyle bir kararın cumhurbaşkanının rızası olmadan alınamayacağına dikkati çektiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de yapılan resmi törenle açılmıştı.

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Başbakan cumhurbaşkanı Romanya Ürdün ziyaret

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