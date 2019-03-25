"Başbakan Dancila dış politikayı mahvetti"

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, Başbakan Viroica Dancila'yı, Tel Aviv'deki Romanya Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağına yönelik açıklamaları yüzünden "amatörlükle" suçlayarak, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bu nedenle Romanya ziyaretini iptalinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı İohannis, başkent Bükreş'te düzenlenen Romanya Kentleri Birliği toplantısında, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Romanya ziyaretini iptal etmesine ilişkin konuştu.

İohannis, "Bugün oldukça yoğun bir programım vardı. Ürdün Kralı için verilecek bir akşam yemeğine ev sahipliği yapacaktım. Başbakan Dancila'nın amatörlüğünden dolayı gerek kalmadı. Ürdün Kralı, Başbakan Dancila'nın ABD'deki konuşmasından şahsen rahatsız oldu. Dış politikayı mahvetmeyi başardı." dedi.

Başbakan Dancila'nın açıklamalarına atıfta bulunarak, "Romanya için gerçek bir sorun bu. Arap dünyası ile yıllardır iyi bir ilişki içinde olduğumuzun farkındasınızdır sanırım." diyen Cumhurbaşkanı İohannis, "Düne kadar Arap dünyasıyla sabit bir dış politikamız vardı." ifadesini kullandı.