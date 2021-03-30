Başbakan'ın başı çok ağrıyacak: Evliyken cinsel ilişkiye girdik!

Jennifer Arcuri, şu an İngiltere Başbakanı olan Boris Johnson'ın o dönem Londra Belediye Başkanı olduğunu ve dört çocuğunun annesi Marina Wheeler ile evli olduğu zamanki 'dört yıllık ilişkisi' hakkındaki sansasyonel iddialarla ilgili Başkanlık konutu '10 Numara'nın soruşturmasıyla karşı karşıya.

"O DAİREDE SEKS YAPTIK"

36 yaşındaki Arcuri, 2016 yılında Boris Johnson'ın eski eşi Marina Wheeler işteyken, Johnson'ın evinde cinsel ilişkiye girdiklerini ilk kez açıkladı. O dönem haklarında çıkan Arcuri, ayrıca ilk olarak 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nın açılışına katılmadan birkaç saat önce Shoreditch High Street'teki dairesinde seks yaptığını da söyleyerek, "Dört yıllık bir ilişki içindeydik ve onu gerçekten sevdim ama tanıdığımı sandığım adam artık yok. İlk defa seks yaptığımızda birbirimizden ayrılmak istemedik ancak birkaç saat içinde sahnede ve televizyonda olmamız gerekiyordu." dedi.

Johnson'ın dışarı çıkarak yiyecek almaya gittiği anda, 3.5 milyon sterlinlik evinin mutfağında selfie çekip yolladığını, sevdiği adama üstsüz fotoğraflar yolladığını itiraf etti.