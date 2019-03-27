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Başbakan May, Brexit anlaşmasına alternatif tekliflerin tespiti için mecliste çok tercihli oylamaya gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 16:31 | Son Güncelleme

İngiltere Avam Kamarası’nın lideri Andrea Leadsom, Theresa May’in AB’den ayrılma anlaşmasına yeniden destek sağlamak için hükümetin kararlı olduğunu söyledi.

İngiltere Avam Kamarası’nın lideri Andrea Leadsom, Theresa May’in AB’den ayrılma anlaşmasına yeniden destek sağlamak için hükümetin kararlı olduğunu söyledi. Leadsom, hükümetin, Theresa May’in Brexit anlaşmasına alternatif görüşlerini tespit etmek için milletvekillerine çok tercihli oy pusulası verileceğini söyledi.
Andrea Leadsom, Radio 4 programında yaptığı açıklamada milletvekillerine, desteklemek istedikleri kadar seçeneği işaretlemeleri için üzerinde bir seri tercih sunulan oy pusulası verileceğini söyledi. Oylamayla, milletvekillerinin Başbakan’ın Brexit anlaşmasına alternatif olabilecek tercihlerinin neler olduğunun netleştirilmesinin umulduğu kaydedildi. Tercihlerin tespiti sürecinde gelecek hafta da mecliste bir seri oylamanın daha yapılabileceği belirtildi.
Leadsom, "Parlamentonun görüşlerini daima ciddiye alıyoruz. Ancak gerçek olan bu oylamanın sadece görüş belirleme olması olduğudur. Bunların çoğu uygulanamayabilir. Sonuçlara çok dikkatli bir şekilde bakacağız. Ancak bunlar bu zaman zarfında AB ile tartışılmayabilir" dedi.
İşçi Partisi’nin gölge Ticaret Bakanı Barry Gardiner "İşçi Partisi milletvekilleri Başkanı Jeremy Corbyn adına verilen teklifler için oy kullanacak. İşçi Partisi’nin politikasına aykırı olan hiçbir şey için olumlu oy kullanmazlar" dedi.
Gardiner,"İşçi Partisi Brexit anlaşmasını onaylamayı desteklemez. Böyle bir referandumun Theresay May’in anlaşması veya AB’de kalma arasında bir seçim anlamına gelir. Her zaman söylediğimiz gibi bu anlaşma kötü bir anlaşmadır. Kimse bu anlaşmayı sevmediği için böyle bir referandum AB’de kalmaya çalışmak için halk oylamasına gitme girişimi olarak görünür. İşçi Partisi AB’de kalmak isteyen bir parti değildir. Biz 2016’da yapılan AB’den ayrılma referandumunun sonucunu kabul ediyoruz" dedi.

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