Çok önemli açıklama: İstifaya açığım...

İngiltere merkezli yayın kuruluşu ITV'nin siyaset editörü Robert Peston, Başbakan Theresa May'in Brexit yanlısı isimlere, AB ile uzlaştığı Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda istifaya hazır olduğu mesajını verdiğini belirtti.

Öte yandan Birleşik Krallık parlamento üyesi Nigel Evans da, Muhafazakar Parti milletvekillerinin, Başbakan May'in anlaşmasının onayının ardından parti liderliğinin tekrar görüşülmesini istediklerini söyledi.

Bugün BBC Radio'ya konuşan Evans, "Açıkça görülüyor ki bir grup kişi, biz ve Avrupa Birliği arasındaki gelecek ticaret ilişkilerini konu alan görüşmelerin bir sonraki aşamasında Başbakan May'in yer almasını istemiyor." dedi.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referanduma yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. Referandumda 17 milyon 410 bin 742 kişi Brexit, 16 milyon 141 bin 241 kişi de AB üyesi kalınması için oy vermişti.

İngiliz hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.