HABER

Çok önemli açıklama: İstifaya açığım...

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda istifaya hazır olduğu duyuruldu.

Çok önemli açıklama: İstifaya açığım...

İngiltere merkezli yayın kuruluşu ITV'nin siyaset editörü Robert Peston, Başbakan Theresa May'in Brexit yanlısı isimlere, AB ile uzlaştığı Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda istifaya hazır olduğu mesajını verdiğini belirtti.

Öte yandan Birleşik Krallık parlamento üyesi Nigel Evans da, Muhafazakar Parti milletvekillerinin, Başbakan May'in anlaşmasının onayının ardından parti liderliğinin tekrar görüşülmesini istediklerini söyledi.

Bugün BBC Radio'ya konuşan Evans, "Açıkça görülüyor ki bir grup kişi, biz ve Avrupa Birliği arasındaki gelecek ticaret ilişkilerini konu alan görüşmelerin bir sonraki aşamasında Başbakan May'in yer almasını istemiyor." dedi.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referanduma yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. Referandumda 17 milyon 410 bin 742 kişi Brexit, 16 milyon 141 bin 241 kişi de AB üyesi kalınması için oy vermişti.

İngiliz hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararla İngiltere'nin 50. maddenin Brexit için yürürlülüğünü tek yanlı iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının Parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i erteleme talebinde bulunmuştu.

Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Brexit, ayrılık anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti.

Brexit karşıtlarının geçtiğimiz cumartesi günü Londra’da gerçekleştirdiği yürüyüşe de bir milyondan fazla gösterici katılmıştı.

'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!
İsrail Filistin Gerginliği Artıyor Netanyahu Amerika Gezisini Yarıda Kesiyorİsrail Filistin Gerginliği Artıyor Netanyahu Amerika Gezisini Yarıda Kesiyor
Trump ile Netanyahu Golan Tepeleri için bir araya geliyorTrump ile Netanyahu Golan Tepeleri için bir araya geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
May ingiltere Brexit

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu’ndan pasaportsuz seyahat açıklaması

Bakan Çavuşoğlu’ndan pasaportsuz seyahat açıklaması

Dünyayı sarsan iddia: Muhalefet ülkede suikastlar planladı!

Dünyayı sarsan iddia: Muhalefet ülkede suikastlar planladı!

Bufalo, yavrusunu ısıran aslanı perişan etti!

Bufalo, yavrusunu ısıran aslanı perişan etti!

Dünyayı sarsan iddia! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

Dünya bu haberle çalkalandı! Rusya'dan bomba Venezuela hamlesi!

Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 134'e yükseldi

Katliamda ölü sayısı 134'e yükseldi!

Idai kasırgasında ölenlerin sayısı 700'ü geçti

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.