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  4. Başbakan Medvedev, güvenlik konseyinde görev alacak

Başbakan Medvedev, güvenlik konseyinde görev alacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 17:30 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin istifasının ardından Başbakan Dmitry Medvedev’in güvenlik konseyinde görev alacağını söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni anayasa için referandum yapılması çağrısının ardından Dmitry Medvedev başbakanlığındaki Rus hükümeti istifa etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin istifasının ardından Başbakan Dmitry Medvedev’in güvenlik konseyinde görev alacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni anayasa için referandum yapılması çağrısının ardından Dmitry Medvedev başbakanlığındaki Rus hükümeti istifa etti. Putin, istifa dilekçesini kendisine sunan Medvedev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Medvedev’e teşekkür eden Putin, Medvedev’in yeni görevi konusunda da açıklama yaptı.
Yeni hükümetin kuruluncaya kadar mevcut hükümetin görevini sürdüreceğini açıklayan Putin, Medvedev’in güvenlik ve savunma konularında bilgi ve becerilerinden istifade etmek istediklerini söyleyerek, “Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum ve yakında bu görevlendirmeyi yapacağım. Bilindiği gibi güvenlik konseyinin başkanı Rusya Devlet Başkanı’dır. Medvedev bu konularda her zaman başarılıydı ve güvenlik konularında başarılı olacağını düşündüğümden bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Gelecekte Medvedev’in bu konularla ilgilenmesini istiyorum” dedi.
Dimitri Medvedev, Putin’in yeni görevlendirmeleri gerçekleştirmesinden sonra Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini üstlenecek.

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