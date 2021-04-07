Başbakan Merkel’den "tam kapanma" önerisine destek

Ülkede koronavirüs vaka sayılarını hâlâ yüksek olduğuna işaret eden Hükümet Sözcü Vekili, bu talebin "doğru" olduğunu belirtti.Almanya'da koronavirüs salgını ile mücadele için kısa süreli "tam kapanma" çağrıları artıyor. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi lideri ve Kuzey Ren Vestfalya eyalet Başkanı Armin Laschet’in yaptığı iki veya üç hafta sürecek tam kapanma önerisine Almanya Başbakanı Angela Merkel’ten dolaylı olarak destek geldi.

Başbakan Merkel’in Laschet’in önerisine ilişkin tutumunun sorulması üzerine Hükümet Sözcü Vekili Ulrike Demmer, son veriler net olmasa da, yoğun bakımdaki Covid-19 hastaları nedeniyle sağlık sisteminin ağır bir yükün altına girdiğini söyledi. Sözcü, bu nedenle, ülke çapında uygulanacak kısa süreli kapanma yönünde her türlü talebin doğru olduğunu ifade ederek, ülke genelinde ortak olarak benimsenecek bir tutumun da önemine dikkat çekti. Ülkede uygulanan korona tedbirlere, eyaletlere göre farklılık gösteriyor.

Laschet önerisinin arkasında

Aşılamada zaman kazanmak için iki veya üç haftalık tam kapanma öneren Laschet, özellikle Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) gelen eleştirilere karşı önerisini savunarak, eleştiride bulunanları pandemiyle mücadele için kendi önerilerini sunmaya davet etti.