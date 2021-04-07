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Başbakan Merkel’den "tam kapanma" önerisine destek

07.04.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başbakan Angela Merkel'den kısa süreli "tam kapanma" önerisine dolaylı destek geldi.

Başbakan Merkel’den "tam kapanma" önerisine destek

Ülkede koronavirüs vaka sayılarını hâlâ yüksek olduğuna işaret eden Hükümet Sözcü Vekili, bu talebin "doğru" olduğunu belirtti.Almanya'da koronavirüs salgını ile mücadele için kısa süreli "tam kapanma" çağrıları artıyor. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi lideri ve Kuzey Ren Vestfalya eyalet Başkanı Armin Laschet’in yaptığı iki veya üç hafta sürecek tam kapanma önerisine Almanya Başbakanı Angela Merkel’ten dolaylı olarak destek geldi.

Başbakan Merkel’in Laschet’in önerisine ilişkin tutumunun sorulması üzerine Hükümet Sözcü Vekili Ulrike Demmer, son veriler net olmasa da, yoğun bakımdaki Covid-19 hastaları nedeniyle sağlık sisteminin ağır bir yükün altına girdiğini söyledi. Sözcü, bu nedenle, ülke çapında uygulanacak kısa süreli kapanma yönünde her türlü talebin doğru olduğunu ifade ederek, ülke genelinde ortak olarak benimsenecek bir tutumun da önemine dikkat çekti. Ülkede uygulanan korona tedbirlere, eyaletlere göre farklılık gösteriyor.

Laschet önerisinin arkasında

Aşılamada zaman kazanmak için iki veya üç haftalık tam kapanma öneren Laschet, özellikle Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) gelen eleştirilere karşı önerisini savunarak, eleştiride bulunanları pandemiyle mücadele için kendi önerilerini sunmaya davet etti.

CDU’nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) lideri Markus Söder de yeni bir kapanmanın ivediliğine işaret etmişti. Kısa ve etkili bir kapanmanın ancak tüm eyalet yönetimlerinin bu yolu izlemesi halinde sonuç vereceğini savunan Bavyera Eyalet Başbakanı Söder, 16 eyaletin izleyeceği strateji için daha fazla netlik talep etmiş, eyalet liderleri ve hükümet arasında gerçekleştirilicek bir sonraki korona zirvesinin erkene çekilmesi çağrısı yapmıştı. Ancak Söder’in çağrısı iktidar ortağı SPD’den karşılık bulmadı.

RKI: Sayılardaki düşüş Paskalya’dan kaynaklanıyor olabilir

Almanya’da salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI), Paskalya haftasında bir önceki haftaya göre daha az vaka sayısı bildirmişti. Ancak Enstitü, bu düşüşün Paskalya tatili boyunca insanların daha az doktora gitmeleri, muayenehanelerin kısmen kapalı olması ve sağlık birimlerinin verileri bu şartlar altında daha geç ulaştırmalarına bağlıyor. RKI, Çarşamba günü bir gün içinde 9 bin 677 yeni vaka bildirmiş, son 24 saat içinde virüse bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısını 298 olarak açıklamıştı.

dpa,rtr/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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