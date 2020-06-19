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Salgından kırılan ülkenin başbakanı yoga önerdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2020 14:34 | Son Güncelleme

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarında artış yaşanırken salgınla mücadelede "yoga" tavsiyesinde bulundu.

Salgından kırılan ülkenin başbakanı yoga önerdi!

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Dünya Yoga Günü dolayısıyla YouTube'dan yayımladığı mesajında, yoganın koronavirüse karşı "koruyucu bağışıklık kalkanı" oluşturmanın bir yolu olduğunu belirtti.

Modi, şu ana kadar Kovid-19 aşısının geliştirilemediğine dikkati çekerek, "Bu yüzden, sadece güçlü bir bağışıklık sistemi bizim için koruyucu kalkan olabilir. Yoga da bu koruyucu kalkanın inşa edilmesinde güvenilir dostumuzdur" ifadesini kullandı.

Yoganın salgın nedeniyle oluşan aşırı strese de iyi geldiği görüşünü paylaşan Modi, bunun aynı zamanda zihinsel, fiziksel ve psikolojik zorluklara cevap verme potansiyeline de sahip oluğunu belirtti.

Modi, 2014'te iktidara geldiğinde yoga, ayurveda ve diğer geleneksel Hint meditasyon yöntemlerini teşvik etmek için bakanlık kurmuştu.

Ayrıca Modi'nin de girişimleriyle 2014'te Birleşmiş Milletler (BM) 21 Haziran'ı Uluslararası Yoga Günü olarak ilan etmişti.

Hindistan'da 381 bin 485 kişide virüse rastlanırken Covid-19 nedeniyle 12 bin 605 ölüm gerçekleşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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