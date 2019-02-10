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Başbakan Orban'dan göçmen açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 22:45 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanı Viktor Orban: - "Göçmen kabul eden ülkelerde Hristiyan-Müslüman dünyası meydana geliyor ve Hristiyanların oranı sürekli düşüyor"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, göçmen kabul eden ülkelerde Hristiyan-Müslüman dünyası meydana geldiğini ve söz konusu ülkelerde Hristiyanların oranının azaldığını iddia etti.

Başbakan Orban, başkent Budapeşte'de düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısında, gündeme ve mayısta düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Mayısta düzenlenecek seçimlerde göçmen taraftarı ve göçmen karşıtlarının mücadele edeceğini öne süren Orban, göçmen taraftarı olduğunu belirttiği Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un halihazırdaki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ı göçmen taraftarlarının lideri olarak seçtiğini söyledi.

Tüm Avrupa'da her geçen gün daha az çocuğun dünyaya geldiğini ve Batı Avrupa ülkelerinin bu sıkıntıyı göçle çözmeye çalıştığını belirten Orban, ''Göçmen kabul eden ülkelerde Hristiyan-Müslüman dünyası meydana geliyor ve Hristiyanların oranı sürekli düşüyor ama biz Orta Avrupalıların kendi geleceğimiz var.'' dedi.

Orban, bugün bazılarının açık toplumlar oluşturmak, uluslar üstü bir dünya hükümeti kurmak ve ülkeleri farklı kültürlere sahip insanların akınına uğratmak istediğini savundu.

AB'nin Avrupa'yı göçmen kıtasına çevirmek istediğini ileri süren Orban, ''(Göçmenler için) Zorunlu kota getirmek, üye ülkelerin sınır savunma hakkını zayıflatmak istiyorlar. George Soros göçmenleri korumayı hedef olarak belirlediğini ilan etti zaten.'' diye konuştu.

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