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  4. Başbakan otele doğru yola çıktı: Celali yönetimi devretmeye hazırlanıyor

Başbakan otele doğru yola çıktı: Celali yönetimi devretmeye hazırlanıyor

08.12.2024 10:12
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Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'ı ele geçirip Esad rejimini devirmesinin ardından rejimin başbakanı Celali, yönetimi devretmeye hazırlanıyor. Celali'nin muhaliflerle birlikte konutundan ayrıldığı anlar kameraya yansıdı.

Başbakan otele doğru yola çıktı: Celali yönetimi devretmeye hazırlanıyor

Suriye'de yeni dönem başlıyor. Muhalif grupların 27 Kasım'da başlayan ilerleyişi sonucunda Şam düştü. Beşar Esad ülkeden kaçtı. Esad iktidarının Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali yönetimi devretmek üzere harekete geçti.

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OTELDE BÜRO KURULDU

Celali, yönetimi ele geçiren muhaliflerle birlikte konutundan ayrıldı.

Başbakanın bir otelde kurulan büroya geçtiği bildirildi.

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Celali, "Geçiş sürecinin yönetimi konusunda HTŞ lideri Muhammed Colani ile temas halindeyiz" açıklamasında bulundu.

CELALİ'DEN VİDEO MESAJ

Beşşar Esad iktidarının Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını" belirtti.

Kamu mallarına zarar verilmemesi çağrısında bulunan Celali, "Kimseye dokunmayacağını söyleyen ve bize elini uzatan muhaliflere elimizi uzatıyoruz." dedi.

Celali, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
suriye
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