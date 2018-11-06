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Başbakan Şahid'den kabine revizyonu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 02:55 | Son Güncelleme

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid: - "Ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm bulmak, ülkede yaşanan siyasi krize son vermek amacıyla ve anayasanın tanıdığı yetki çerçevesinde kabine revizyonuna gittim"

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, kabine revizyonunu anayasanın kendisine tanıdığı yetki çerçevesinde yaptığını açıkladı.

Başbakanlığın resmi Facebook sayfasından yayımlanan bir videoda Şahid, "ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm bulmak, ülkede yaşanan siyasi krize son vermek amacıyla ve anayasanın kendisine tanıdığı yetki çerçevesinde kabine revizyonuna gittiğini" vurguladı.

Kabine revizyonunu hükümetin çalışmasına verimlilik ve etkinlik kazandırmak için yaptıklarını belirten Şahid, bu konuda başbakan olarak sorumluluğu kendisinin aldığını ifade etti.

Kabine revizyonuyla ilgili yaklaşımlarının, "kamuya hizmet konusunda yetkinlikle siyasi aktörlerle diyalog arasında uyum" esasına dayandığını kaydeden Şahid, söz konusu revizyonu, ülkede istikrarı sağlayacak ve ihtilaflı konuları çözecek, birbiriyle iş birliği içinde bir ekip kurmak için gerçekleştirdiğini anlattı.

Ülkenin bir seneden az bir süre zarfında seçimlere gideceğine işaret eden Şahid, revizyonun, Tunus'u bu sürece hazırlayacağını savundu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, revizyon müzakerelerine, Nahda Hareketi Partisi, Sosyal Demokratik Yol Partisi, "Meşru" Tunus Partisi ve Başbakan'a yakın Ulusal Koalisyon Bloğu katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karaş daha önce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin, 13 bakan ve 5 devlet bakanını kapsayan kabine revizyonunu onaylamadığını duyurmuştu.

Şahid'in sunduğu yeni kabinede, ilk kez Yahudi kökenli bir iş adamı olan Roni Trablusi, Turizm Bakanlığı görevine getirilmişti.

Tunus Anayasası'nın 92. maddesi, bakanlık ve devlet bakanlıklarının değiştirilmesi ve yeni bakanlıkların oluşturulması yetkisini, Bakanlar Kurulunda müzakere edilmesinin ardından Başbakana veriyor. Yine aynı maddeye göre, Başbakanın, hükümet üyelerinden bir ya da birkaçını görevden alma yetkisi bulunuyor. Söz konusu bakanlıkların, Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları olması durumunda ise Cumhurbaşkanı ile istişare edilmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı ise Anayasa'nın 99. maddesine dayanarak, hükümetin göreve devam etmesi için parlamentodan, güven oylamasına gitmesini isteyebiliyor.

Söz konusu revizyonda Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları yer almıyordu.

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