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Başbakan Şahid'in adının Karvi'nin gözaltına alınmasıyla ilişkilendirilmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 23:29 | Son Güncelleme

Yaşasın Tunus Partisi: - "Bu, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşürmek için başlatılmış bir kampanyadır ve yargı kararlarını etkileme girişimidir"

TUNUS (AA) - Yaşasın Tunus Partisinden, Başbakan Yusuf Şahid'in adının cumhurbaşkanı adayı ve Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin gözaltına alınmasıyla ilişkilendirilmesini yadırgadıkları duyuruldu.

Yaşasın Tunus Partisinden yapılan yazılı açıklamada, Partinin Genel Başkanı Şahid'in adının Karvi'nin gözaltına alınmasıyla ilişkilendirilmesinin yadırgandığı belirtilerek, "Bu, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşürmek için başlatılmış bir kampanyadır ve yargı kararlarını etkileme girişimidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada bazı basın organları kullanılarak Şahid hakkında dezenformasyon yapıldığı bildirildi.

Yaşasın Tunus Partisinin basın özgürlüğüne saygı duyduğu ifade edilen açıklamada, basın mensuplarına tarafsızlık çağrısı yapıldı.

Tunus'un Kalbi Partisi yetkililerinden Iyad el-Lumi, Şahid'in, Karvi'yi seçimde saf dışı bırakmak istediğini ve siyasi nedenlerle gözaltına alındığını öne sürmüştü.

Karvi, dün ülkenin kuzeyindeki Bace kentinden başkent Tunus'a dönüşü sırasında gözaltına alınmıştı.

Savcılık, 8 Temmuz'da medya patronu Karvi ile kardeşi Gazi Karvi hakkında "kara para aklama" suçlamasıyla mal varlığının dondurulmasına ve seyahat yasağı getirilmesine karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Karvi Tunus Yusuf Şahid

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