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Başbakan sivillere silahlanma çağrısı yapmıştı! İsrail'de silah başvurularında rekor artış

31.03.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de yaklaşık bir hafta içinde 11 kişinin ölümüne yol açan saldırıların ardından, Başbakan Naftali Bennett sivillere silahlanma çağrısı yapmış ve "Kanlı bir terör dalgası yaşıyoruz" demişti. Ülkede son saldırılardan sonra ateşli silah ruhsatı başvurularında yaklaşık yüzde 2 bin 500 artış görüldü.

Başbakan sivillere silahlanma çağrısı yapmıştı! İsrail'de silah başvurularında rekor artış

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, son olarak Beni Barak kentinde 5 kişinin öldüğü saldırı üzerine İsrailli sivillere silah taşıma çağrısı yapmıştı. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ülkede normalde günde yaklaşık 60 silah ruhsatı başvurusu yapılırken, 30 Mart'ta başvuru sayısı 1500'ü geçti.

İSRAİLLİ SİVİLLERDEN YOĞUN TALEP

İç Güvenlik Bakanlığına dayandırılan verilere göre, ayrıca, ateşli silah ruhsatı talep eden vatandaşlar tarafından Bakanlığa yaklaşık 2 bin 980 çağrı yapıldı. Bu çağrıların normalde 600 civarında olduğu kaydedildi.
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İsrailli yetkililer, böyle bir artışın en son geçen yıl mayısta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail içindeki mezhepsel şiddet olayları sürecinde gözlemlendiğini belirtti.

Öte yandan, bu silahlanma artışının İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in 30 Mart'ta İsraillilere silah taşıma çağrısı yapmasıyla eş zamanlı gerçekleşmesi dikkati çekti.
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Bennett, 29 Mart'ta Beni Barak kentinde 5 İsraillinin öldüğü saldırı sonrası yayımladığı görüntülü mesajda İsrailli sivillere seslenerek, "Sizden ne bekleniyor İsrail vatandaşları olarak? Tetikte ve sorumlu olmanız. Gözlerinizi açın. Kimin silah taşıma ruhsatı varsa, şimdi onu taşımasının zamanıdır." ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL'DE BİR HAFTA İÇİNDE 3 SALDIRI

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart arasında yaşanan 3 ayrı saldırıda toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.
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Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.
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Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
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Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail polisi, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini Ziya Hemarişe (27) olduğunu bildirmişti. (AA)


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