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Başbakan Tatar, Hatay Valisi Doğan ve beraberindeki heyeti kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 14:50 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki heyeti kabul etti.KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı ve ATAKAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı ve ATAKAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş ve beraberindeki heyeti kabul etti. Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC ile Türkiye arasındaki bağların güçlendirilmesinin önemine işaret etti. KKTC’nin ekonomik açıdan güçlenmesinin ve halkın refahının arttırılmasının görevleri olduğunu dile getiren Tatar, bunu yaparken Türkiye ile işbirliği içinde olmayı ve ilişkileri geliştirmeyi önemsediklerini kaydetti. Tatar, bu yıl 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 45. yılının kutlandığını, KKTC’nin güçlü bir şekilde bir devlet olarak var olduğunu dile getirdi. Türkiye ile KKTC’nin Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarlarını yönetirken beraber hareket ettiklerini, bunun da güçlü bir olguyu ortaya çıkardığını söyleyen Tatar, bölgedeki hak ve çıkarlar için gelecekte de işbirliği içinde mücadelenin süreceğini belirtti.
Hatay Valisi Rahmi Doğan da Başbakan Ersin Tatar’a başarılar diledi. Doğan, doğalgaz konusunda KKTC ile Türkiye arasında işbirliği ve kararlı duruşun önemli olduğunu söyleyerek, KKTC ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

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