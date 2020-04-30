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  4. Başbakan ve 3 kabine üyesinin test sonuçları pozitif!

Başbakan ve 3 kabine üyesinin test sonuçları pozitif!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2020 11:19 | Son Güncelleme

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da Başbakan Nuno Gomes Nabiam ve hükümet kabinesinden 3 kişinin yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Başbakan ve 3 kabine üyesinin test sonuçları pozitif!

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Nabiam, İçişleri Bakanı Botche Cande, Kamu Düzeninden Sorumlu Devlet Bakanı Mario Fambe ile Bölge Entegrasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı Monica Boiro'nun Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Başbakan Nabiam, sosyal medya platformu Facebook'tan "Koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Evdeyim ve kendimi iyi hissediyorum" açıklamasında bulundu.

Diğer yandan Kovid-19'la mücadele ekibi, söz konusu kabine üyeleriyle temasa geçen kişileri izolasyona aldı.

Acil durum ilanının 28 Mart'tan itibaren ilan edildiği ülkede, 185 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor. Virüse yakalanan 19 kişi iyileşirken 1 kişi hayatını kaybetti.

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