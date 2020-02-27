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Başbakan: Yunanistan'a gelmeyin!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2020 09:30 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege'deki Yunan adalarına geçmeyi planlayan sığınmacılara "İltica hakkınız yok, gelmeyin" diye seslendi.

Başbakan: Yunanistan'a gelmeyin!

Adalardaki sığınmacı kamplarının doluluğuyla gündeme gelen Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis, ülkeye gelmeyi hedefleyen sığınmacılara seslenerek "gelmeyin" dedi. Son aylarda Ege’deki Yunan adalarına gelen mülteci sayısındaki artış nedeniyle konuşan Yunanistan Başbakanı, "Yunanistan’da iltica hakkı olmadığını bilenlere açık ve net biçimde söylüyorum: Gelmeyin" şeklinde konuştu.

"Ülkeye gelmek için insan kaçakçılarına ödeyeceğiniz paraya yazık" diye konuşan Miçotakis, Yunan kamu televizyonu ERT’ye verdiği demeçte, insan kaçakçılarının Yunan adaları üzerinden ana karaya, dolayısıyla Avrupa’ya ulaştırma vaadinin gerçekçi olmadığını belirtti.

ADALARDA YENİ MÜLTECİ KAMPLARI YAPTIRILIYOR

Yunanistan’da geçen yıl yapılan erken seçimlerle iktidara gelen Miçotakis hükümeti, bu senenin başından itibaren ülkedeki iltica yasalarını sertleştirdi ve ana karaya geçişleri engellemek amacıyla Ege Denizi’ndeki Yunan adalarında da yeni mülteci kampları yaptırıyor.

Kampların tamamlanmasından sonra buraya yerleştirilecek sığınmacıların, resmi makamların izni olmadan kamplardan ayrılması yasaklanacak. Buna paralel olarak iltica başvurularının da daha hızlı değerlendirileceği açıklandı.

Son yıllarda meydana gelen yoğun mülteci girişiyle Midilli, Sakız, Sisam, İstanköy, İleryoz gibi adalar kapasitelerinin çok üzerinde sığınmacı aldı. İnsan hakları savunucuları ile yardım örgütleri, adalardaki koşulları "insanlık dışı" diye niteleyerek, acil iyileştirme çağrıları yapıyor.

ADALARDA YENİ KAMPLARA KARŞI PROTESTOLAR

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in adalardan ana karaya sığınmacı geçişlerini engellemek buralara yeni kamplar inşa edileceğini açıklaması tepkilere yol açtı. Yeni kampların inşa edileceği adalarda çarşamba günü genel greve gidildi. Ada sakinleri plana karşı gösteriler düzenledi. Midilli’de düzenlenen gösteride halk polise taş attı. Bunun üzerine güvenlik birimleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ve sis bombası ile müdahale etti.

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Miçotakis Yunanistan iltica sığınmacı göçmen

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