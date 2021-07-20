Başbakan’ın eski başdanışmanı Cummings, Boris Johnson’ın, "80 yaşın üzerindeki insanlar ölüyor diyor ekonomiyi kapatamayız" dediğini iddia etti

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, salgının ilk dönemine dair, Başbakan Johnson'ı siyasi baskı altında bırakacak, önemli iddialarda bulundu.

BBC'ye röportaj veren Cummings, Johnson'ın 2020 son baharında sınırlamaları sıkılaştırmak konusunda isteksiz olduğunu ve "ölenler 80 yaşın üzerinde" düşüncesi ile hareket ettiğini öne sürdü.

Dominic Cummings, Başbakan Johnson'ın kendisine yolladığı bir mesajda, "Artık bu sağlık sistemi çökecek söylemine inanmıyorum" dediğini iddia etti.

Eski başdanışman, Boris Johnson'ın Covid'in tüm ülkeye yayılmasından çok, ekonomiyi düşündüğünü de savundu.

Cummings, merkezinde olduğu bir dizi siyasi gelişme sonrası ilk kez bire bir röportaj verdi.

Başbakanlık ofisinden, röportajda dile getirilen iddialarla ilgili olarak, "salgın süresince insanların yaşamlarının korunması için bilimin önderliğinde hareket edildiği" açıklaması yapıldı.

Başbakanlık sözcüsü, İngiltere'deki Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) üzerindeki baskıyı aşabilmesi için üç kez ulusal sınırlama uygulandığını da ekledi.

Cummings'in öne çıkan iddialarından biri de yaptığını iddia ettiği bir uyarıya ilişkindi.

Eski başdanışman, salgının en başlarında, Boris Johnson'ı Kraliçe Elizabeth ile haftalık görüşmeye gitmemesi konusunda uyardığını öne sürdü.

"Kraliçe'yi görmeye gidemezsin"

Cummings, 18 Mart 2020 tarihinde gerçekleştiğini söylediği bu görüşme için, Başbakanla arasında şu konuşmanın geçtiğini iddia etti:

"Şu anda bu ofiste karantina altında olanla var. Sende de virüs olabilir. Bende de olabilir.

"Kraliçeyi görmeye gidemezsin. Ya gidip ona koronavirüs bulaştırırsan? Gitmemelisin.

Cummings konuşmanın şöyle devam ettiğini öne sürdü:

"Ona koronavirüs bulaştırırsan ve ölürse ne yaparsın? Bu görüşmeyi yapamazsın. Bu riskli alamazsın. Bu delice olur"

Dominic Cummings, Johnson'ın bu uyarı sonrası kendisine "Evet, gidemem" dediğini söyledi.

İngiltere 2020 yılının 23 Mart'ında ilk sınırlamaları açıkladı.

Cummings daha önce de vekillerin sorularını yanıtladığı resmi bir oturumda, salgın yönetimine dair önemli iddialar dile getirmiş ancak bu iddialardan bazılarını delille desteklememekle eleştirilmişti.

Cummings, baş danışmanlık görevindeyken, tüm ülkede koronavirüs konusunda en sıkı önlemlerin ilan edildiği dönemde, Londra'daki evinden çıkıp 424 kilometre mesafedeki Durham'a, ailesinin evine gitmişti.

