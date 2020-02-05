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'First Lady kocasının eski karısını öldürttü' iddiası!

05.02.2020 11:36 | Son Güncelleme

Afrika'nın güneyinde bulunan Lesotho'nun First Lady'si Maesiah Thabane, Başbakan Thomas Thabane'nin eski eşinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

'First Lady kocasının eski karısını öldürttü' iddiası!

Geçen ay hakkında tutuklama emri çıkarıldıktan sonra Güney Afrika'ya kaçan ve dün polise teslim olan 42 yaşındaki Maesiah Thabane hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı.

Thababe'nin sekiz kişiyle birlikte yargılanacağı açıklandı.

Başbakan Thomas Thabane ile boşanma davası 2012'den beri süren 58 yaşındaki Lipolelo Thabane, Haziran 2017'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

'ANNEMİ BABAM ÖLDÜRTTÜ'

Maesiah Thabane ve 80 yaşındaki Thomas Thabane cinayetten iki ay sonra evlenmişti.

Lesotholu yetkililer daha önce cinayeti kimliği belirlenemeyen kişilerin işlediğini açıklamıştı.

Fakat geçen ay Emniyet Müdürü Holomo Molibeli, olay yerinde Başbakan'ın telefonun kullanıldığını belirlediklerini açıkladı.

Emniyet müdürünü görevden alma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan ve cinayet zanlısı olarak sorgulanan Thomas Thabane, partisinin baskısıyla istifa etmeyi kabul etmişti.

"İlerlemiş yaşı" nedeniyle istifa edeceğini açıklayan Thabane'nin görevini ne zaman bırakacağı henüz bilinmiyor.

Kızı Nkoyo Hlaele, Kasım'da annesini Başbakan'ın öldürttüğünü iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan cinayet Lesotho First Lady

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