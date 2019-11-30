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Başbakan'ın İstifa Kararına Rağmen Irak'ta Tansiyon Düşmüyor

30.11.2019 14:09 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin istifa edeceğini duyurmasına rağmen Irak’ta tansiyon düşmedi. Reuters Haber Ajansı, Nasıriye şehrinde bu sabah da göstericilerin bir polis merkezini kuşattıklarını ve lastikler yaktıklarını haber verdi

Başbakan'ın İstifa Kararına Rağmen Irak'ta Tansiyon Düşmüyor

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin istifa edeceğini duyurmasına rağmen Irak’ta tansiyon düşmedi. Reuters Haber Ajansı, Nasıriye şehrinde bu sabah da göstericilerin bir polis merkezini kuşattıklarını ve lastikler yaktıklarını haber verdi.

Ülkedeki Şiilerin dini ileri Ali Sistani’nin de çağrısının ardından Irak Başbakanı Abdülmehdi görevi bırakacağını duyurdu. Geride bıraktığımız hafta Irak’ta gösterilerin başladığı 1 Ekim tarihinden bu yana en kanlı hafta oldu.

Ülke genelinde göstericilerle polis arasında iki aydır devam eden çatışmalar ve olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü aştı. Son günlerde özellikle Nasıriye’de polisin göstericilere karşı gerçek mermi kullanması kayıpların artmasına neden oldu.

Perşembe günü Necef’te İran Başkonsolosluk binasının ateşe verildiğinin duyulmasının ardından Nasıriye’deki gösterilerde de tansiyon yükseldi.

Parlemento henüz Abdülmehdi’nin istifasını işleme koymadı. Yarın toplanacak genel kurulda Abdülmehdi hükümetinin güvenoyu almayarak düşürülmesi bekleniyor.

Ancak göstericiler başbakanın istifasını yeterli bulmuyor ve ülkede genel olarak siyasi açıdan reformlar yapılmasını talep ediyorlar.

Yarı resmi Irak İnsan Hakları Komisyonu, göstericilerin hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanların tespit edilip yargı önüne çıkarılmaları çağrısında bulundu. Uluslararası Kızılhaç Örgütü de eylemcilere karşı gerçek mermi kullanılmaması çağrısında bulundu.

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