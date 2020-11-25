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Başbakanlık kapısı önünde otomobilli eylem

25.11.2020 14:14 | Son Güncelleme:
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Başbakanlık kapısı önünde otomobilli eylem

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir sürücünün Başbakanlık girişi önündeki kapıya otomobiliyle çarptığı haberi heyecan yarattı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişi otomobilini Başbakanlık binası giriş kapısına sürdü.

Polis sözcüsü, otomobilin kasıtlı olarak kapıya doğru sürülüp sürülmediğinin incelendiğini, sürücünün gözaltına alındığını açıkladı.

Polis kaynakları sürücünün yaşlı biri olduğunu ve sorgusunun sürdüğünü belirterek soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtti.

DLF radyosu muhabirlerinin olay yerinden geçtiği fotoğraflarda otomobilin sürücü tarafındaki kapısında "Sizi lanet olasıca çocuk ve yaşlı katilleri", diğer kapıda da "Küreselleşme politikalarını durdurun" yazısı görülüyor.

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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