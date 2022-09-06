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Başbakanlık ofisi önünde konuştu: Liz Truss'tan ilk açıklama! "Cesur bir planım var" diyerek duyurdu: İlk olarak...

06.09.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de Boris Johnson’ın istifasının ardından yapılan seçimde en yüksek oyu alan ve başbakanlık koltuğuna oturan ülkenin yeni Başbakanı Liz Truss, ilk ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Başbakanlık Ofisi önünde yaptığı ilk konuşmasında Truss, İngiltere’deki enerji krizi ve ekonomik zorlukların düzeltilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Şimdi sorunları çözmenin zamanı" dedi.

Başbakanlık ofisi önünde konuştu: Liz Truss'tan ilk açıklama! "Cesur bir planım var" diyerek duyurdu: İlk olarak...

İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’i ziyaretinden sonra Başbakanlık Ofisi önünde ilk konuşmasını yaptı. Truss yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ve Covid-19 pandemisinin getirdiği ekonomik yıpranma gibi konular için bir kalkınma programı olduğundan bahsetti.

"AİLELERİN ÜZERİNDEKİ YÜKÜ AZALTMAMIZ GEREKİYOR"

Truss, "Rusya’nın Ukrayna’daki korkunç savaşı, Covid-19 ve sonrasının neden olduğu şiddetli küresel zorluklarla karşı karşıyayız. Şimdi, İngiltere’yi geride tutan sorunları çözme zamanı. Ülkemizdeki her kasaba ve şehirde daha fazla yatırıma ve işlere ihtiyacımız var. Ailelerin üzerindeki yükü azaltmamız ve insanların hayatlarına devam etmelerine yardımcı olmamız gerekiyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek için gerekenlere sahip olduğumuzu biliyorum. Elbette kolay olmayacak ama başarabiliriz. İngiltere’yi yüksek maaşlı işlere, güvenli sokaklara ve her yerde herkesin hak ettiği fırsatlara sahip olduğu bir umut ülkesi haline getireceğiz. Bugün harekete geçeceğim ve bunun gerçekleşmesi için her gün çalışacağım" dedi.

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"İLK OLARAK, VERGİ İNDİRİMLERİ VE REFORM YOLUYLA EKONOMİYİ BÜYÜTMEK İÇİN CESUR BİR PLANIM VAR"

İngiltere’nin yeni Başbakanı olarak yönetiminin, vergiler, enerji krizi ve sağlık hizmetlerine odaklanan 3 önceliği takip edeceğini söyleyen Truss, "İlk olarak, vergi indirimleri ve reform yoluyla ekonomiyi büyütmek için cesur bir planım var. İş odaklı büyümeyi ve yatırımı artırmak için vergileri keseceğim. Birleşik Krallık’ın inşasını ve büyümesini sağlamak için misyonumda reformu sürdüreceğim. İnsanların aşırı enerji faturalarıyla karşı karşıya kalmamasını sağlamak için çalışacağız" dedi.

Truss, "İkinci olarak, Putin’in savaşının neden olduğu enerji krizini ele alacağım. Enerji faturalarıyla başa çıkmak ve gelecekteki enerji arzımızı güvence altına almak için bu hafta harekete geçeceğim" ifadelerini kullandı.

Üçüncüsü odak konusu olan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini amaçlayan Truss, "İnsanların doktor randevularını ve ihtiyaç duydukları sağlık servisi (NHS) hizmetlerini alabilmelerini sağlayacağım. Ekonomiye, enerjiye ve NHS’ye hizmet ederek sağlık hizmetimizi sağlam temellere oturtacağız" dedi.

"FIRTINA NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA OLSUN İNGİLİZLERİN DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

İngiltere halkının güçlü olduğunu vurgulayan Truss, "Karşılaştığımız zorluklar karşısında yılmamalıyız. Fırtına ne kadar güçlü olursa olsun İngilizlerin daha güçlü olduğunu biliyorum. Çok büyük bir enerji ve kararlılık yeteneğine sahibiz. Fırtınayı atlatabiliriz. Ekonomimizi yeniden inşa edebilir ve modern parlak Britanya olabiliriz. İnsanlara ve gelecek nesillere fırsat ve refah sağlamak hayati görevimizdir" dedi.

TRUSS'TAN JOHNSON'A ÖVGÜ

Truss ayrıca, eski Başbakan Boris Johnson’dan ise övgüyle bahsederek, "Benden önce görevde olan Başbakanı saygıyla anıyorum. Boris Johnson, Covid-19 aşısını ve Brexit’i gerçekleştirmeyi başardı. Rus saldırganlığına karşı çıktı. Tarih onu son derece önemli bir Başbakan olarak görecek" dedi.

BAŞBAKANLIK KONUTU'NA YERLEŞTİ

Truss, İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya gelmiş ve yeni bir hükümet kurulması konusunda Kraliçe ile görüştükten sonra Kraliçe tarafından resmen İngiltere’nin yeni Başbakanı olarak atanmıştı. Kocası ile birlikte Hugh O’Leary ile birlikte Başbakanlık Konutu’na yerleşen Truss’ın ilerleyen günlerde kabinesini kurmaya başlaması ve yeni atamaları yapması bekleniyor. (İHA)

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