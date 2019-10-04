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Başdenetçi Malkoç: “100 üniversitemizde kurduğumuz Ombudsmanlık kulübü temsilcilerimizi Ankara’da ağırlayacağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:24 | Son Güncelleme

Başdenetçi (Ombudsman) Şeref Malkoç, 100 üniversitede kurdukları Ombudsmanlık Kulübü temsilcilerini Ekim ayında Ankara’da ağırlayacaklarını söyledi.İstanbul Altınbaş Üniversitesinde öğrencilere “Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler” konulu konferans veren Başdenetçi Şeref Malkoç, Türkiye’de 207 üniversitede okuyan öğrenci sayısının 8 milyon olduğunu söyleyerek, “Her yıl 800 bin öğrenci diploma alıyor.

Başdenetçi Malkoç: “100 üniversitemizde kurduğumuz Ombudsmanlık kulübü temsilcilerimizi Ankara’da ağırlayacağız”

Başdenetçi (Ombudsman) Şeref Malkoç, 100 üniversitede kurdukları Ombudsmanlık Kulübü temsilcilerini Ekim ayında Ankara’da ağırlayacaklarını söyledi.
İstanbul Altınbaş Üniversitesinde öğrencilere “Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler” konulu konferans veren Başdenetçi Şeref Malkoç, Türkiye’de 207 üniversitede okuyan öğrenci sayısının 8 milyon olduğunu söyleyerek, “Her yıl 800 bin öğrenci diploma alıyor. Yakında Cumhuriyetimizin 100’ncü yılını kutlayacağız ve hedeflerimiz arasında Türkiye’nin dünyada ilk on ülkesinin arasına katılması var. Bu tabloda bir yeriniz olması için kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Son yıllarda ülkemiz çok gelişti ama daha iyisi mümkün ve bunu üniversitelerin önderliğinde başarabiliriz. Yöneticilerimize üniversite hocalarımız, öğrencilerimiz, bilimsel çalışmalarla yol göstermeli, Türkiye’nin sorunlarıyla ilgili projeler geliştirmelidir. Yani üniversitelerimiz cesaretlenmelidir” ifadelerini kullandı.

“100 üniversitemizde kurduğumuz Ombudsmanlık Kulübü temsilcilerimizi Ankara’da Ekim ayında ağırlayacağız”
Kamu Denetçiliği Kurumu olarak üniversitelerde birçok çalışmalar yaptıklarını, Ombudsmanlık kulüpleri kurduklarını, hukuk öğrencilerine staj imkanı sağladıklarını söyleyen Malkoç, “100 üniversitemizde kurduğumuz Ombudsmanlık Kulübü temsilcilerimizi Ankara’da Ekim ayında ağırlayacağız” diye konuştu.
Dünyadaki bütün sorunların çözümünün insanın işini iyi yapmasına bağlı olduğunu ifade eden Malkoç, “İnsanı düzeltmenin temeli de adalettir. Herkes adaleti ister ama hep kendisi için ister. Adalet her şeyin yerli yerine konmasıdır. Bu kolay bir şey değildir, önce adaleti kendi çevremizde temin etmeliyiz. Bunun temeli Peygamber Efendimizin hadisinde olduğu gibi ‘Size yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın’ düsturudur. İşte KDK bunun için gayret gösteriyor. En son Meclise sunulan yargı paketine katkıda bulunduk ve bu yargı paketini de savunuyoruz. Türkiye’de son on yıldaki en önemli adalet hamleleri Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının getirilmesi ve Ombudsmanlığın kurulmasıdır” dedi.

“Bin yıldan beri Anadolu’da farklı kültürlerle yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz”
Gençlere önerilerde de bulunan Başdenetçi Malkoç, “Gençler günlük siyasi tartışmalar sizin umudunuzu kırmasın, heyecanınızı azaltmasın. Siyasette tartışma dirilik alametidir. Söylediğiniz sözün kıymeti olsun, insanlara yol göstersin. Türkiye’de en son yerel seçimlerde seçime katılma oranı yüzde 84’tü. Mayıs ayında AB parlamentosundaki çalışmalara katıldık. Orada bütün parlamenterler halkı oy kullanmaya çağırıyordu. Çünkü oy kullanma oranı yüzde 20-40 bandında, uzmanlar insanların oy kullanmamasını görüşlerinin değersiz olduğunu hissetmesine bağlıyor. Bizim 58 milyon seçmenimiz var, demek ki insanımız görüşünün değerli olduğunu hissediyor. Bu olağanüstü bir şey. O yüzden çok çalışacağız, tartışmadan çekinmeyeceğiz, farklı fikirleri dinleyeceğiz ama hakaret etmeyeceğiz. Bin yıldan beri Anadolu’da farklı kültürlerle yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz. Büyük hedeflerimiz var. Siz gençler bu hedefleri başaracaksınız. Her zorluktan sonra güzellik vardır. Zorluktan yılmayacağız, korkmayacağız, alın teri ve göz nuruyla bilimden, akıldan, tecrübeden yararlanarak çözüm üreteceğiz” şeklinde konuştu.

Başdenetçi Malkoç: “100 üniversitemizde kurduğumuz Ombudsmanlık kulübü temsilcilerimizi Ankara’da ağırlayacağız”

Başdenetçi Malkoç: “100 üniversitemizde kurduğumuz Ombudsmanlık kulübü temsilcilerimizi Ankara’da ağırlayacağız”

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