Başdenetçi Malkoç'tan Tunceli'de cemevi ziyareti

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'de, cemevini ziyaret eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'de zaman zaman inanç ve sosyal sorunlarla ilgili sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Bugüne kadar laiklik çok katı şekilde, bazen de maksadını aşan şekilde uygulandığı için cemevleri gibi böyle manevi yapılar; dergahlar benzeri müesseselere haksızlık, zaman zaman da yanlışlık yapıldığı olmuştur" dedi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Kamu Denetciligi Kurumu yetkilileriyle birlikte Tunceli'yi ziyaret ederek, çeşitli incelemelerde bulundu. Vali Tuncay Sonel'i ziyaret ettikten sonra Valilik çıkışında medya mensuplarına açıklamalarda bulunan Malkoç, hem yapılan hizmetleri görmek, hem de terörle mücadelede duyduklarını yerinde izlemek için Tunceli'ye geldiklerini ifade ederek, "Özellikle son zamanlarda trafik kazaları, yangınlar benzeri olumsuz haberler basına çok yansıyor. Ama bu istisnalardan birisi de Tunceli'den gelen güzel haberlerdir. Gerek şehrin içinden geçen Munzur çayının yeniden düzenlenmesi, gerek de uzun zamandan beri huzura duyulan hasret, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından terörle olan mücadelede gelinen noktayı görmüş olduk. Tunceli'deki bu güzellikleri umut ediyorum ki Avrupa'da yaşayan tüm Tuncelililer, ülkenin dört bir yanında yaşayan Tuncelililer gelip gördüğünde fevkalade memnun olacaklardır" dedi. 'TÜRKİYE'DE ZAMAN ZAMAN İNANÇ VE SOSYAL SORUNLAR YAŞANDI' Adliye, Belediye, Baro, Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret eden Malkoç, daha sonra beraberindeki heyet ile Tunceli Cemevi'ni ziyaret etti. Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt ve Alevi dedeleri tarafından karşılanan Malkoç ve beraberindekiler cemevi hakkında bilgi aldı. Cemevi konuk salonunda Alevi dedeleri ve değer yetkililer ile bir araya gelen Malkoç, Türkiye'de zaman zaman inanç ve sosyal sorunlarla ilgili sıkıntılar yaşandığını söyledi. Bu sorunların çözümünü hep beraber bulacaklarını da söyleyen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Cemevlerinin yasal statüsüyle ilgili bize bir başvuru olmadı. Olmaması da normaldir. Çünkü, bu yasayla düzenlenecek olan bir husus. Ama, cemevlerinin işleyişiyle ve idareyle sorunlarıyla ilgili bizlere başvurular oldu. Bunlarla ilgili olarak arkadaşlarımızın inceleme ve araştırmalarından sonra zaman zaman idarelerle görüşerek dostane çözüm kararları aldık. Zaman zaman da tavsiye kararı verdiğimiz oldu. Cemevlerinin statüsüyle ilgili düzenlemenin, yasal düzenlemenin parlamento tarafından yapılması gerekiyor. Ama uygulamayla ilgili şikayet ve sorunlar olduğunda kamu denetçiliği kurumuna elbette müracaat edilmesi gerekiyor. Bugüne kadar laiklik çok katı şekilde, bazen de maksadını aşan şekilde uygulandığı için cemevleri gibi böyle manevi yapılar; dergahlar benzeri müesseselere haksızlık, zaman zaman da yanlışlık yapıldığı olmuştur. Ama çok şükür bunların yeniden ele alınması hususunda karşılıklı bir görüş alışverişi var" diye konuştu. 'CEMEVLERİNE YASAL STATÜ TANINMASI BÜYÜK BİR MESELE DEĞİL' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise cemevlerine yasal statü tanınmasının çok büyük bir mesele olmadığını ifade ederek, Alevi dedeleriyle birlikte toplantı yapmak için çağrıda bulundu. Usta, "Bu çok rahat çözebileceğimiz bir mesele. Gündeme alınıp çözümü noktasında da sizlerden gelecek tavsiye noktasında inşallah biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl bir yol izleneceği noktasında teklif ve önerilerimizi sunacağız. Sonuçta önemli olan bu noktada bir ve beraber olmamız. Buradaki sorunları tespit edip beraber çözebiliriz. Bu güç biz de var. Her türlü görüşe açığız. İnşallah hem bölgesel hem de Ankara'da toplantılar düzenleyerek biz çözüm için varız diyoruz. Çözülmeyecek hiçbir sorumuz yoktur" dedi. Tunceli Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Alevi Dedesi Ali Ekber Yurt da Alevilerin en büyük beklentisinin cemevlerine yasal statü tanınması olduğunu kaydederek, bunun gerçekleşmesi halinde aradaki bütün perdelerin kalkacağını söyledi. Malkoç ve beraberindekilere bir Alevi dedesi bağlama çalarak ağıt ve deyişleri okumasıyla ziyaret son buldu.

