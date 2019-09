Başdenetçi Şeref Malkoç, Gaziantep’teki denetçilerle buluştu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gaziantep’te denetçi, mülki idare yöneticileri, adliye personeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarla bir araya geldi.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen “Ombudsman Gazianteplilerle Buluşuyor” temalı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Şeref Malkoç, ombudsmanlık sistemi ile ilgili bilgiler vererek, sorulara cevap verdi. Programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, son yıllarda özellikle vatandaş odaklı hizmette işleyişin olabildiğince şeffaf olduğu, vatandaşın kamu hizmetlerine ulaştığı, kamu görevlilerinin keyfiyetten uzak olduğu ve hesap verebilir bir sistemin bütün bakanlıklarda oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti. Oluşturulan bu sistemin güzel bir şekilde işlediğini de vurgulayan Gül, “Gaziantep’te de gerek muhtarlarımızla her bir ilçede yaptığımız muhtarla toplantısı gerek kamu görevlileri ile yaptığımız koordinasyon toplantıları gerek haftanın iki günü il valisi olarak bizim yaptığımız halk günü ve Açık Kapı’ya her istenildiğinde başvurulabilen mekanizma çok güzel işliyor” dedi.

"Açık Kapı"ya gelemeyen, sisteme elektronik ortamda ulaşamayanlar için ise "Açık Kapı Sahada" çalışması başlatılan Gül, yaşlı, engelli, gazi ve şehit aileleri gibi dezavantajlı vatandaşlara Gaziantep Açık Kapı Sahada ekibi tarafından ziyaret edilerek taleplerinin evlerinde birebir alındığını söyledi. Gül, görüşülen her konunun çözülmesinin mümkün olmadığını da sözlerine ekleyerek “Bazen çözülemeyen meseleler olabiliyor ama önemli olan bunun çözülememe sebeplerinin vatandaşlara izah edilmesi. Takdir edersiniz ki ihtiyaçlar sınırsız kaynaklar sınırlı. Bazı taleplerin ise zamanda içerisinde çözülmesi gerekiyor, bunu için biraz sabredilmesi, beklenilmesi gerekebiliyor” dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise Türkiye’nin son 15 yılda fevkalade güzel gelişmelere şahit olduğunu aktararak, şunları söyledi:

“Anayasada ve yasalarda olağanüstü güzellikler, halkın hizmeti anlamında çok güzel kurumlar oluşturuldu. Hak ve özgürlükler anlamında insanımızın haklarını bilmesi ve bunları kullanabilmesi anlamında hem kurumsal bazda hem de eğitim bazında önemli mesafeler alındı. 2010 yılındaki Anayasa değişikliği ile birlikte bunlar taçlandırıldı. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğinde birçok kurumla, müesseseler, haklar anayasal hak olarak ilave edildi. Örneğin anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı gibi kamu denetçiliği kurumu da 2010 yılındaki anaya değişikliği ile konuldu. Tabi bu güzel ortamı zehirleyen hadiseler de oldu. Bunların başında terör geliyor. PKK terör örgütünün canice faaliyetleri, DAEŞ terör örgütünün katliamları ve devletin bütün savunma mekanizmalarını çökerten FETÖ terör örgütünün faaliyeti ve darbe planı. Aslında Türkiye’de ki hak ve özgürlükler anlamında bu güzel ortamı teröristler ve terör örgütleri zehirledi. Biz yeniden bu zehirlemelerin sona ermesi ve tahrip edilen hak ve özgürler alanının yeniden düzenlenmesi, zarar gören kurumların inşası için toplum olarak, sivil toplum örgütleri ile toplumun bütün katman ve kesimleri ve bu alanda çalışan kurumlarla elimizden gelen gayreti sürdürmeye çalışıyoruz.”

Gaziantep’te yapılan çalışmalar için ise Vali Gül’e teşekkür eden Malkoç, “Eğitim alanından sağlığa kadar yerel yönetimlerden belediye hizmetlerine kadar aklınıza gelen bütün alanlarda kamu hizmeti verenler, devlet, devletin imkanlarını kullanan, kamu otoritesinin gücünü kullananları ülkenin imkanları ölçüsünde hizmet sunuyorlar. Diyorlar ki devletin kamunun sunduğu bu hizmetlerden eksik olan, noksan olan, hatalı olan varsa mahkemeye gitmeden önce kurduğumuz kurumlarla dostane çözümler arayın. İşte kamu denetçiliği de bunlardan birisi. Sevindirici olan ise Türkiye’de yargı dışında alternatif çözüm yolları çoğalmaya başladı" diye konuştu.

Toplantı, katılımcıları soru cevap bölümünün ardından sona erdi.