Base jump sporcusu vinçten paraşütle atladı

Cengiz Koçak, ilk denemesinin ardından iki gün hastanede tedavi gördüğünü aktararak, "Daha sonra 26 yıl paraşüt sporuyla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uğraştım. Ben bazen böyle söyleşilere gidiyorum, buraya gelirken de 'acaba atlayış yapabilir miyim, yapamaz mıyım?' diye düşündük arkadaşlarla. Çeşitli yöntemler aradı çocuklar ama çok fırsat olmadı, bir türlü benim atlayabileceğim bir hava aracı ayarlanamadı. Bunun üzerine dahiyane bir fikirle bir vinç düşünüldü." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Takımı ve Türkiye Paraşüt Milli Takımı sporcusu Koçak, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Türk Hava Kurumu (THK) tarafından düzenlenen "Havacılık Günü" etkinlikleri kapsamında söyleşiye katılmak için Bursa'ya geldi.

Bu fikrin gerçekleşebileceğine çok inanmadığını dile getiren Koçak, şunları söyledi:

"Sabah saat 09.00'da vinç hazırdı. Vincin bir sepeti var, o sepete ben ve topluluktan iki arkadaş bindik, çıktık 89 metreye. Oradan ben Türkiye'de ilk defa bir vinçten base jump atlayışı yapmış oldum. Bu da Bursa'da oldu. Atlayış çok sorunsuz, her şey planlandığı gibi gitti. Hava koşulları çok güzeldi. Daha önce daha alçak yerlerden atladım, Galata Kulesi gibi, Bulgaristan'daki bir mağara gibi ama 89 metre de çok yüksek bir irtifa değil. Haliyle bir şey yanlış giderse çok az zamanınız var. Havacılıkta ne kadar irtifan varsa o kadar güvendesindir aslında. Dolayısıyla ne kadar alçağa inerseniz o kadar risk artıyor. Annem bazen bana daha alçaktan atla diye öğüt veriyor ama bilmediği için."

Koçak, atlayışının sorunsuz tamamlandığını, yaptığı sporun dünyadaki en tehlikeli spor olduğunu sözlerine ekledi.

