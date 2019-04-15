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Base jump sporcusu vinçten paraşütle atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 15:10 | Son Güncelleme

Base jump sporcusu Cengiz Koçak, Bursa'da özel olarak kurulan 89 metrelik vinçten paraşütle atlayış yaptı - Daha önce Galata Kulesi'nden atlayış gerçekleştiren Koçak, riskli vinç atlayışını da başarıyla tamamladı - Cengiz Koçak: "Ne kadar alçağa inerseniz o kadar risk artıyor. Annem bazen bana daha alçaktan atla diye öğüt veriyor ama bilmediği için"

MUSTAFA YILMAZ - Base jump sporcusu aynı zamanda milli paraşütçü Cengiz Koçak, Bursa'da özel olarak kurulan 89 metrelik vinçten paraşütle başarılı bir atlayış yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Takımı ve Türkiye Paraşüt Milli Takımı sporcusu Koçak, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Türk Hava Kurumu (THK) tarafından düzenlenen "Havacılık Günü" etkinlikleri kapsamında söyleşiye katılmak için Bursa'ya geldi.

Üniversitenin Havacılık Topluluğu organizasyonuyla söyleşi öncesi 89 metrelik vinçten atlayış yapan Koçak, tehlikeli atlayışı başarıyla tamamladı.

Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paraşüt sporuna 7 yaşındayken 19 Mayıs törenlerinde gördüğü paraşütçülerden etkilenerek ilgi duyduğunu, ilk atlayışını evinin ikinci katından bir çarşafla gerçekleştirdiğini söyledi.

Cengiz Koçak, ilk denemesinin ardından iki gün hastanede tedavi gördüğünü aktararak, "Daha sonra 26 yıl paraşüt sporuyla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uğraştım. Ben bazen böyle söyleşilere gidiyorum, buraya gelirken de 'acaba atlayış yapabilir miyim, yapamaz mıyım?' diye düşündük arkadaşlarla. Çeşitli yöntemler aradı çocuklar ama çok fırsat olmadı, bir türlü benim atlayabileceğim bir hava aracı ayarlanamadı. Bunun üzerine dahiyane bir fikirle bir vinç düşünüldü." diye konuştu.

Bu fikrin gerçekleşebileceğine çok inanmadığını dile getiren Koçak, şunları söyledi:

"Sabah saat 09.00'da vinç hazırdı. Vincin bir sepeti var, o sepete ben ve topluluktan iki arkadaş bindik, çıktık 89 metreye. Oradan ben Türkiye'de ilk defa bir vinçten base jump atlayışı yapmış oldum. Bu da Bursa'da oldu. Atlayış çok sorunsuz, her şey planlandığı gibi gitti. Hava koşulları çok güzeldi. Daha önce daha alçak yerlerden atladım, Galata Kulesi gibi, Bulgaristan'daki bir mağara gibi ama 89 metre de çok yüksek bir irtifa değil. Haliyle bir şey yanlış giderse çok az zamanınız var. Havacılıkta ne kadar irtifan varsa o kadar güvendesindir aslında. Dolayısıyla ne kadar alçağa inerseniz o kadar risk artıyor. Annem bazen bana daha alçaktan atla diye öğüt veriyor ama bilmediği için."

Koçak, atlayışının sorunsuz tamamlandığını, yaptığı sporun dünyadaki en tehlikeli spor olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa paraşüt vinç

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