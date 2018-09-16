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Başhekim, görev yaptığı hastanede yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 19:14 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazili ilçesinde, başhekim olarak görev yaptığı özel hastanede 4 gündür tedavi gören Genel Cerrahi Uzmanı Dr.

Başhekim, görev yaptığı hastanede yaşamını yitirdi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazili ilçesinde, başhekim olarak görev yaptığı özel hastanede 4 gündür tedavi gören Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Serkan Kaydan (38), yaşamını yitirdi.
Nazilli'de faaliyet gösteren özel bir hastanenin başhekimliğini yapan 2 çocuk babası Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Serkan Kaydan, geçen 11 Eylül'de Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan eşi Pınar Kaydan'ın rutin kontrolü için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Burada aniden baş ağrısı ve mide bulantısı şikayeti başlayan Dr. Kaydan, Nazilli'ye dönüşünde kontrol için çalıştığı özel hastaneye gitti. Akciğerinde enfeksiyon da tespit edilen Kaydan, saat 04.00 sıralarında görevliler tarafından odasında baygın bulundu. Yoğun bakıma alınan Kaydan, meslektaşlarının müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kaydan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Başhekim Kaydan'ın otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'nde son yolculuğa uğurlanacağı öğrenildi.

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