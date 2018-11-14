HABER

Başhekim Mehmet Emin Güneş'in acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 14:23 | Son Güncelleme

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Güneş'in babası Mehmet Güneş son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Güneş'in babası Mehmet Güneş, son yolculuğuna uğurlandı.

Emekli tüccar Güneş için Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine oğlu Dr. Mehmet Emin Güneş, torunları ve yakınları ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ve Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze törenine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da çelenk gönderdi.

Mehmet Güneş'in cenazesi Yeni Topkapı Mezarlığı aile kabristanına defnedildi.

PARTNERBurcu'yu uçurdularBurcu'yu uçurdular
Ankara'da soygun girişimi! Bunu hiç beklemiyorduAnkara'da soygun girişimi! Bunu hiç beklemiyordu
Okulda iş makinesi ile boya yaptılarOkulda iş makinesi ile boya yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mehmet Emin Güneş Mehmet Güneş

En Çok Okunan Haberler

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Türk futbolunu sarsacak takas!

Türk futbolunu sarsacak takas!

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ziraat Mühendisleri Birliği eski Başkanı: Çiftçi buğday ekmiyor, hepimiz aç kalacağız

Ziraat Mühendisleri Birliği eski Başkanı: Çiftçi buğday ekmiyor, hepimiz aç kalacağız

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

Ankara'da soygun girişimi! Bunu hiç beklemiyordu

Ankara'da soygun girişimi! Bunu hiç beklemiyordu

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan son yolculuğuna uğurlandı

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan son yolculuğuna uğurlandı

Eski Zaman gazetesi başyazarı Ali Ünal'a 19 yıl hapis cezası

Eski Zaman gazetesi başyazarı Ali Ünal'a 19 yıl hapis cezası

Hatay'da 200 ev sular altında kaldı!

Hatay'da 200 ev sular altında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.