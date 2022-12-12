HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başhekim yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal’dan tepki çeken açıklama: ‘13 yaşında evlilik olabilir’

Başhekim yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal’dan tepki çeken açıklama: ‘13 yaşında evlilik olabilir’

12.12.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘6 yaşındaki kızın cinsel istismarı’ skandalı ile ilgili haberler yapılan yeni açıklamalarla tartışma yaratmaya devam ediyor. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkındaki soruşturmayı tüm Türkiye yakından takip ederken İHH İnsani Yardım Vakfı Konya İl Başkanı ve Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal’dan olaya ilişkin tepki çeken bir açıklama geldi. Uysal, sosyal medyada gördüğü bir yoruma tepki göstererek ‘13 yaşında evlilik olabilir’ ifadelerini kullandı.

Başhekim yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal’dan tepki çeken açıklama: ‘13 yaşında evlilik olabilir’

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını, imam nikahıyla evlendirdiği ve çocuğun cinsel istismara uğradığına ilişkin olay Türkiye’nin gündemine damga vururken yapılan açıklamalarla tartışılmaya devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı Konya İl Başkanı ve Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal da skandal olaya ilişkin yaptığı bir yorumla tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA GÖRDÜĞÜ YORUMA CEVAP VERDİ

Uysal, bir sosyal medya kullanıcısının 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen H.K.G'nın ailesi için yaptığı, “Bir de aile bile 13 yaşında evliliği inkâr etmedi. Onlara göre normal bir yaş bu. 6 yaştan başlayınca, insanlar oraya takıldı. Sanki 13 yaş suç değil, istismar değil. Yani baştan beri suç itiraf edilmişti zaten. O savunmaların hepsi aidiyet refleksiydi, adalet talebi filan değil” paylaşımına yanıt verdi.

İlginizi Çekebilir

İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı!

İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı!

 H.K.G. ve annesinin ifadesi ortaya çıktı

H.K.G. ve annesinin ifadesi ortaya çıktı

 Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

 İğrenç olayda ses kayıtları ortaya çıktı!

İğrenç olayda ses kayıtları ortaya çıktı!

‘13 YAŞ KONUSUNDA KİMSENİN İTİRAZ ETMEMESİ GEREKMEZ Mİ?’

Uysal paylaşımında 13 yaşında bir çocuğun baskı olmadan kendi rızasıyla evlenebileceğini ve o yaşta gayri meşru cinsellik yaşayanların olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Aile vs zorlama yoksa, kendi iradesi ile evlenmeyi istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var Gayri meşrusuna engel ol/a/mayıp meşru yolu kapatmak hangi mantık?

Hemen şunu belirteyim Gazi döneminde bu sınır 14 idi. Birçok faktörün etkisiyle o zamana göre cinsellik yaşı çok aşağıya indi.

Söylediklerim, edeple, ciddiyetle konuşulacak konular. Bunlardan pedofili çıkmaz. Yaş farkı talebi yok, iki genç, yetkin iseler, zinasız yuva kurabilmeli”

2

PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Hasan Hüseyin Uysal'ın paylaşımının altına birçok sosyal medya kullanıcısı yaptığı yorumlarla tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kreş mimliymiş! Yeni görüntüler ortaya çıktı: "Anne beni bağlar mısın?"O kreş mimliymiş! Yeni görüntüler ortaya çıktı: "Anne beni bağlar mısın?"
Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdiBanknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi
Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!
Anahtar Kelimeler:
evlilik ihh

En Çok Okunan Haberler

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…

EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…

'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı

'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

İlginizi Çekebilir

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.