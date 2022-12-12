Başhekim yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal’dan tepki çeken açıklama: ‘13 yaşında evlilik olabilir’

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını, imam nikahıyla evlendirdiği ve çocuğun cinsel istismara uğradığına ilişkin olay Türkiye’nin gündemine damga vururken yapılan açıklamalarla tartışılmaya devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı Konya İl Başkanı ve Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal da skandal olaya ilişkin yaptığı bir yorumla tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA GÖRDÜĞÜ YORUMA CEVAP VERDİ

Uysal, bir sosyal medya kullanıcısının 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen H.K.G'nın ailesi için yaptığı, “Bir de aile bile 13 yaşında evliliği inkâr etmedi. Onlara göre normal bir yaş bu. 6 yaştan başlayınca, insanlar oraya takıldı. Sanki 13 yaş suç değil, istismar değil. Yani baştan beri suç itiraf edilmişti zaten. O savunmaların hepsi aidiyet refleksiydi, adalet talebi filan değil” paylaşımına yanıt verdi.

‘13 YAŞ KONUSUNDA KİMSENİN İTİRAZ ETMEMESİ GEREKMEZ Mİ?’

Uysal paylaşımında 13 yaşında bir çocuğun baskı olmadan kendi rızasıyla evlenebileceğini ve o yaşta gayri meşru cinsellik yaşayanların olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Aile vs zorlama yoksa, kendi iradesi ile evlenmeyi istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var Gayri meşrusuna engel ol/a/mayıp meşru yolu kapatmak hangi mantık?

Hemen şunu belirteyim Gazi döneminde bu sınır 14 idi. Birçok faktörün etkisiyle o zamana göre cinsellik yaşı çok aşağıya indi.

Söylediklerim, edeple, ciddiyetle konuşulacak konular. Bunlardan pedofili çıkmaz. Yaş farkı talebi yok, iki genç, yetkin iseler, zinasız yuva kurabilmeli”

PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Hasan Hüseyin Uysal'ın paylaşımının altına birçok sosyal medya kullanıcısı yaptığı yorumlarla tepki gösterdi.



