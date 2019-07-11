Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe: “Metil alkolün 20 mililitresi bile ölüme neden olabiliyor”

Adana’da geçtiğimiz günlerde Balcalı Hastanesi’ne başvuran 2 kişi, metanol zehirlenmesi nedeniyle dün hayatını kaybetti. Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe, vatandaşlara kaçak veya sahte içki üretmemeleri konusunda uyarılarda bulunarak, “İçki tüketimi zaten zararlı ancak illa tüketilecekse de bilindik yerlerden, bandrollü ürünlerin alınması gerekiyor. Beklenmedik bir durum görüldüğü takdirde de hemen hastaneye başvurulması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Adana’da son bir aylık dönem içerisinde Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne başvuran 9 kişiye metanol zehirlenmesi teşhisi kondu. Yaklaşık 10 gün önce 6 kişi taburcu edilirken, bu hastaların 2’sinde kısmi görme kayıpları oluştu. Geçtiğimiz günlerde bilinç bozukluğu, bulantı ve kusma şikayetleriyle Balcalı Hastanesi’ne başvuran 3 kişiden Cumali Ç. ile Hasan Arif C. kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 1 kişi de görme bozukluğu ile taburcu edildi.

“Metil alkolün az miktarı bile tehlikeli”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe, metil alkol zehirlenmelerinin büyük bir sıkıntı olduğunu, körlük ve ölüme neden olabildiğini ve bu nedenle Adana’da 2 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydederek, “Vatandaşlarımızdan kaçak ve sahte içki üretimi yapmamalarını ve bu ürünleri satın almamalarını istiyoruz. Metil alkolün 20 mililitresi bile görme kayıplarına ya da ölümlere neden olabiliyor” dedi.