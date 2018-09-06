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BAŞHEKİMDEN HELİKOPTER PİLOTU ÖZTÜRK'ÜN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 19:07 | Son Güncelleme

  Haber Kamera: Ramazan EĞRİ DHA İSTANBUL l Bostancı açıklarında düşen helikopterde yaralanan pilot İsmet Özgür'ün kaldırıldığı Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Prof.

Haber Kamera: Ramazan EĞRİ DHA İSTANBUL l
Bostancı açıklarında düşen helikopterde yaralanan pilot İsmet Özgür'ün kaldırıldığı Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan açıklama yaptı. Demirhan, "Yaklaşık olarak 15-20 dakika önce hastanemize intikal etti. İlk muayeneleri yapıldıktan sonra tomografisi ve tüm vücut taramaları yapıldı. Hastamızın şu an itibariyle genel durumu orta düzeyde. Şuuru açık. Su yutmasına bağlı bir kimyasal pinomoni şüphemiz var. Onunla ilgili göğüs hastalıkları yoğun bakımda takibe alacak. Ayaklarında da yumuşak dokuya bağlı travma var. Tedavileri başlandı şu anda" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
-Demirhan'ın konuşması
-Detaylar

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