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  4. Başhekimden kadın doktora iğrenç tuzak! İlaç verip cinsel saldırıda bulundu

Başhekimden kadın doktora iğrenç tuzak! İlaç verip cinsel saldırıda bulundu

15.02.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'de özel bir hastanenin başhekimi Abdullah Çiftçi (47), aynı hastanede görevli kadın doktor V.E.'ye 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. V.E. ifadesinde, başhekimin ilaç vererek odanın kapısını ve ışıklarını kapatıp, kendisine sedye üzerinde cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. V.E., halsiz olduğu için direnemediğini ve bu yüzden yardım istemek için çığlık atamadığını söyledi. Çiftçi ise, ''rızası dışında bir şey yapmadım'' dedi.

Başhekimden kadın doktora iğrenç tuzak! İlaç verip cinsel saldırıda bulundu

Olay, Kırklareli Lüleburgaz'daki özel bir hastanede meydana geldi. Hastanede görev yapan yabancı uyruklu kadın doktor V.E., iddiaya göre, başhekim Abdullah Çiftçi'nin cinsel saldırısına uğradı. 30 Mayıs 2020'de gerçekleşen olayın ardından ailesinin yaşadığı Edirne'ye giden V.E., psikolojik destek alıp polis merkezine gitti. Abdullah Çiftçi'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren V.E. şikayetçi oldu.

CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

V.E. ifadesinde, sevgilisinden ayrıldıktan sonra başhekimin kendisine rahatlaması için bir ilaç verdiğini ve aynı gün acil serviste çalıştığı sırada yanına gelerek, aynı ilaçtan ikinci kez verdiğini söyledi. Başhekim Çiftçi'nin kendisini akşam içki içmek için odasına davet ettiğini anlatan V.E., ısrarları üzerine bir bardak şarap içtiğini, daha sonra da devam ettiğini söyledi. Kendisini kötü hissettiğini belirten V.E., başhekimin odanın kapısını ve ışıklarını kapatıp, kendisine sedye üzerinde cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Abdullah Çiftçi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 19 Haziran 2020'de tutuklandı.

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''RIZASI DIŞINDA BİR ŞEY YAPMADIM''

Başhehim Abdullah Çiftçi'nin nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı Kırklareli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Çiftçi, doktor V.E. ile avukatları katıldı. Savunmasını yapan Çiftçi, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Rızası dışında bir şey yapmadım" dedi ve tahliyesini talep etti. Doktor V.E.'nin avukatı da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, başhekim Abdullah Çiftçi'yi, eylemi, kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak kadına karşı gerçekleştirmesi kanaatiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra sanık Çiftçi'nin geçmişi, verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkisini göz önüne alarak cezayı 15 yıla indirdi. (DHA)

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