Başı demir kapıdaki halkaya sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun Çamyayla köyünde, bahçenin demir kapısındaki halkaya başı sıkışan 'Zuzu' isimli köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Çamyayla köyünde meydana geldi. Köyde yaşayanlar, 'Zuzu' ismini verdikleri köpeğin havlama sesini duyunca dışarı çıktı. Köylüler, 'Zuzu'nun başının, bahçenin demir kapısına dekoratif amaçla konulan halkaya sıkıştığını gördü. Köpeği kendi imkanlarıyla çıkaramayan köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu demiri keserek, köpeği kurtardı.
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