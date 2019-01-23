HABER

Başı demir kapıdaki halkaya sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 11:16 | Son Güncelleme

BOLU'nun Çamyayla köyünde, bahçenin demir kapısındaki halkaya başı sıkışan 'Zuzu' isimli köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Başı demir kapıdaki halkaya sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun Çamyayla köyünde, bahçenin demir kapısındaki halkaya başı sıkışan 'Zuzu' isimli köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Çamyayla köyünde meydana geldi. Köyde yaşayanlar, 'Zuzu' ismini verdikleri köpeğin havlama sesini duyunca dışarı çıktı. Köylüler, 'Zuzu'nun başının, bahçenin demir kapısına dekoratif amaçla konulan halkaya sıkıştığını gördü. Köpeği kendi imkanlarıyla çıkaramayan köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu demiri keserek, köpeği kurtardı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Bitlis'te sosyal medyada  'terör' propagandasına 6 gözaltıBitlis'te sosyal medyada  'terör' propagandasına 6 gözaltı
Banka kartlarını kopyalayan şebekeye operasyon: 5 gözaltıBanka kartlarını kopyalayan şebekeye operasyon: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

'Son dakika' olarak duyurdular! İstifasını bugün açıklayacak

'Son dakika' olarak duyurdular! İstifasını bugün açıklayacak

Moussa Sow Türkiye'ye geri döndü!

Moussa Sow Türkiye'ye geri döndü!

Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor

Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.