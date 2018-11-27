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Başı demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 21:58 | Son Güncelleme

Başı demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde başı pencerenin demir korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye ekibi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Dokuzkavaklar Mahallesi 2060 Sokak'ta, 6 yaşındaki Eda Y, zemin kattaki evlerinin penceresinden dışarı çıkmaya çalıştı.

Pencerenin demir korkulukları arasından ayaklarını dışarı sarkıtan çocuk, 1 metre mesafedeki zemine indi ancak başı demir korkuluklara sıkıştı.

Ağlama sesi üzerine çocuklarını kurtarmaya çalışan ailenin çabaları sonuçsuz kalınca itfaiye ekibine haber verildi.

Eve gelen ekipler, demir korkuluğu keserek Eda'yı kurtardı.

Korkan çocuğa su veren ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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Çocuk demir ev korkuluk kurtarma zemin

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