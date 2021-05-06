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Başı demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

06.05.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Milas ilçesinde, bir evin bahçe kapısındaki demir korkuluklara başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Başı demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Hayıtlı Mahallesi Manolya Sokak üzerindeki bir evin giriş kapısına köpeğin başının sıkıştığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, köpeğin başının sıkıştığı demir korkulukları kesti. Sıkıştığı yerden yara almadan çıkarılan köpek, daha sonra sahibine teslim edildi. Köpeğinin kurtarılmasından dolayı sevinç yaşayan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Köpeğin kurtarılma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(DHA)

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Muğla
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