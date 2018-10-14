Başı dertte! Tehdit yağıyor

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, kocası Kanye West'in Amerika başkanı Trump ile görüşmesinden sonra boşanması için tehdit aldığını ve evliliğinin sarsıntıda olduğunu söyledi.

Kim Kardashian tehdit edildiğini açıkladı

1 / 10 Her fırsatta kocası Kanye West'i savunan şov yıldızı Kim Kardashian, kocasının Trump ile beyaz sarayda görüşmesi sonrası kocasından boşanması için tehditler aldığı ve bu tehditlerden dolayı ailesi ve çocuklarının güvenliği konusunda endişelenmeye başladı.

2 / 10 Kardashian ailesine yakın bir kaynak RadarOnline magazin dergisine konuşan bir kaynak, West'in Trump ile görüşmesi sırasında ' Make America Great Again ' şapkası giymesinin büyük tepki çektiğini, ayrıca West'in doktorların kendisine verdiği psikolojik ilaçları kullanmayı bıraktığı için evliliklerinin sarsıntıda olduğunu söyledi.

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