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  4. "Başı dumanlı Ilgaz"a yapılan tünelden 1 milyon 151 bin araç geçti

"Başı dumanlı Ilgaz"a yapılan tünelden 1 milyon 151 bin araç geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:20 | Son Güncelleme

Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tiryakioğlu: - "15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapılması Kastamonu için milat olmuştur"

Ilgaz Dağı'nda yapılan, giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde projelendirilen 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden geçen yıl 1 milyon 151 bin 575 araç geçti.

Batı Karadeniz'in en yüksek dağı "başı dumanlı" Ilgaz, tünelin açılışının yapıldığı 26 Aralık 2016'dan itibaren sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı.

Kış aylarında kar ve sis eksik olmayan Ilgaz Dağı'nda tünel sayesinde ulaşım daha hızlı ve güvenli sağlanıyor.

Tünelle 16,8 kilometrelik Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye indi. Yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunun geçiş süresi de ortalama 7 dakikaya düştü.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan tüneli 2018 yılında 1 milyon 25 bin 614 sürücü kullanırken, 2019 yılında bu sayı 1 milyon 151 bin 575 oldu.

Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, tünelin en çok kamyoncu ve otobüsçü esnafına faydasının olduğunu söyledi.

Kamyoncuların Ilgaz Dağı'nı yazın 2, kışın ise 3,5 saatte geçtiğini anlatan Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Tünelin yapılmasıyla bu süre 40 dakikaya düşmüştür. Kamyoncu esnafımız kışın Ilgaz'ı aşabilmek için araçlarına zincir takmak zorundaydı. Bu nedenle zaman, iş ve yakıt kaybımız oluyordu. Tünelin yapılmasıyla bunlar ortadan kalktı. 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapılması Kastamonu için milat olmuştur. Bu uzun zamandır Kastamonu'nun hayaliydi. Tünel açıldıktan sonra hiç kimse diğer yolu kullanmıyor."

Kastamonu'da taksicilik yapan Necati Keçeci ise tünel yapılmadan önce Ilgaz Dağı'nın geçit vermediğine işaret ederek, "Şu anda çok kolaylaştı. Hem yakıttan hem de vakitten karımız var. Bu tünelin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Kastamonu Temsilcisi Cem Dilimel ise tünelin yapılmasının ardından ulaşımda büyük kolaylıklar yaşandığını vurgulayarak, "Kastamonu gibi saklı bir cenneti tanıtmak için en önemli şey ulaşımdı. Kastamonu'muz özellikle 15 Temmuz İstiklal Tüneli'mizin açılmasıyla Ankara'ya 2 saat, havalimanının yapılmasıyla da İstanbul'dan 1 saatlik uzaklıktaki bir şehir haline geldi." dedi.

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15 Temmuz İstikla Tüneli araç geçişi ılgaz KASTAMONU

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