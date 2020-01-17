"Başı dumanlı Ilgaz"a yapılan tünelden 1 milyon 151 bin araç geçti

Ilgaz Dağı'nda yapılan, giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde projelendirilen 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden geçen yıl 1 milyon 151 bin 575 araç geçti.

Batı Karadeniz'in en yüksek dağı "başı dumanlı" Ilgaz, tünelin açılışının yapıldığı 26 Aralık 2016'dan itibaren sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı.

Kış aylarında kar ve sis eksik olmayan Ilgaz Dağı'nda tünel sayesinde ulaşım daha hızlı ve güvenli sağlanıyor.

Tünelle 16,8 kilometrelik Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye indi. Yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunun geçiş süresi de ortalama 7 dakikaya düştü.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan tüneli 2018 yılında 1 milyon 25 bin 614 sürücü kullanırken, 2019 yılında bu sayı 1 milyon 151 bin 575 oldu.

Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, tünelin en çok kamyoncu ve otobüsçü esnafına faydasının olduğunu söyledi.

Kamyoncuların Ilgaz Dağı'nı yazın 2, kışın ise 3,5 saatte geçtiğini anlatan Tiryakioğlu, şunları kaydetti: