Başı kalıp makinesine sıkışan işçi öldü

MANİSA, (DHA) - MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) beyaz eşya üretimi yapılan fabrikada, başını kalıp makinesine sıkıştıran, pres makinesi operatörü Necmi Çoban (40) yaşamını yitirdi.
Yunusemre Mahallesi'nde bulunan OSB'deki beyaz eşya fabrikasının buzdolabı bölümünde pres makinesi operatörü olarak çalışan, 2 çocuk babası Necmi Çoban, dün saat 22.00 sıralarında, başını kalıp makinesine sıkıştırdı. Fabrikadaki diğer işçiler, hemen 112 Acil Servis ile polise haber verdi. İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekipleri, Çoban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çoban'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Manisa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, Necmi Çoban'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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