Başı su bidonuna sıkışan köpeği, itfaiye kurtardı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, başı su bidonuna sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Barış Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki boş arazide başı boş su bidonuna sıkışan köpeği fark eden çevre sakinleri, itfaiye emkiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla köpeği kurtardı. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek, serbest bırakıldı.

Lüleburgaz İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl, "Ekiplerimiz sadece yangın ve trafik kazalarına değil, bu tarz can dostlarımızın etkilendiği olaylara da anında müdahale etmektedir" dedi.

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