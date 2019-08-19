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Başıboş atlar mahalle sakinlerini tedirgin ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

 DÜZCE’nin Aziziye Mahallesi'nde sahibi henüz bilinmeyen başıboş atlar mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Başıboş atlar mahalle sakinlerini tedirgin ediyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Aziziye Mahallesi'nde sahibi henüz bilinmeyen başıboş atlar mahalle sakinlerini tedirgin etti. 3- 4 aydır atların mahalleden uzaklaştırılmasını beklediklerini söyleyen Mahalle Muhtarı Aydın Koç, "Aziziye hayvanat bahçesine döndü. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.
Düzce'nin Aziziye Mahallesi sakinleri, 3- 4 aydır bölgede gezen ve sahibi belli olmayan başıboş atlarla uğraşıyor. Zaman zaman sayıları 7- 8'i bulan atlar mahalle mezarlığına girerek mezarlara zarar verdiği gibi sokaklarda da trafiği tehlikeye sokuyor. Bununla da kalmayan atlar çocuk parklarında ki otluk alanlarda otlamaya çalışıyor ve çocukların parklara girmesini engelliyor.
'MAHALLE HAYVANAT BAHÇESİNE DÖNDÜ'
Konuyla ilgili şikayetlerini dile getiren Aziziye Mahallesi Muhtarı Aydın Koç, "Bu atlar mezarlığın yanından açılan yeni yolla birlikte bize misafir olmaya başladılar. 3- 4 aydır, 6 tane, 7 tane oluyorlar. Mezarlığa girip yatıyorlar, mezarlıkların mermerlerini kırıyorlar. Biz sürekli zabıtayı arıyoruz, zabıta arkadaşlarımız sağ olsun geliyorlar, kovalıyorlar ancak ertesi gün bu atlar yeniden geliyor. Köpeklerle uğraşıyorduk, şimdi bir de atlar çıktı. Aynı şekilde bu atlar geliyor sanki eğitim görmüş gibi çocuk parklarına giriyorlar. Çocuklarımızı da ürkütüyorlar. Buna kesin bir çözüm arıyoruz. Bu atları zabıtalar iş ediniyor gelip kovalıyor, yarım saat sonra tekrar geliyorlar. Buda çözüm olmuyor. Bu mahallenin muhtarı olarak köpeklerle uğraşıyorduk, atlarımız geldi. Aslanlar ayılar ne zaman gelecek diye bekliyoruz? Aziziye hayvanat bahçesine döndü. Hiç hak etmiyoruz. Atların sahiplerine bir yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Bu atların zabıtalar tarafından barınağa yada herhangi bir yere çekilmesini, kişilerden alınmasını istiyoruz. Kişiler duyarsız herhangi bir yaptırım olmadığı için yollarımıza, evlerimizin kapılarına kadar gelip pisliyorlar. Zaten temizlik eksiği var. Bu büyük bir sorun haline geldi" dedi.

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Başıboş atlar mahalle sakinlerini tedirgin ediyorBaşıboş atlar mahalle sakinlerini tedirgin ediyorBaşıboş atlar mahalle sakinlerini tedirgin ediyorBaşıboş atlar mahalle sakinlerini tedirgin ediyor

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