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Başıboş dolaşan tasmalı pitbull korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 13:28 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, boynunda tasması bulunan ve başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek, çevredekiler arasında paniğe neden oldu.

Başıboş dolaşan tasmalı pitbull korkuttu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, boynunda tasması bulunan ve başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek, çevredekiler arasında paniğe neden oldu. Esnafın tasmasından ağacın gövdesine bağladığı pitbull, ihbarla gelen belediye ekiplerine teslim edildi.
İnegöl'deki Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde, sahibi olmadan, boynundaki tasmayla dolaşan pitbull, görenleri korkuttu. İlçe sakinleri, köpeği görünce paniğe kapılıp, dükkanlara girdi. Bu sırada köpeğin de iş yerlerinin önüne doğru geldiğini gören esnaf, belediye ekiplerine haber verdi. Caddedeki dükkan sahiplerinden Hakan Parlak ise belediyeden ekipler gelene kadar çevredekilerin daha fazla korkmaması için köpeği tasmasından ağacın gövdesine bağladı. İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir süre sonra bölgeye gelip, pitbull alarak, kafese koyup, Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.

FOTOĞRAFLI

Başıboş dolaşan tasmalı pitbull korkuttuBaşıboş dolaşan tasmalı pitbull korkuttuBaşıboş dolaşan tasmalı pitbull korkuttuBaşıboş dolaşan tasmalı pitbull korkuttu

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