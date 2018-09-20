Başıboş dolaşan tasmalı pitbull korkuttu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, boynunda tasması bulunan ve başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek, çevredekiler arasında paniğe neden oldu. Esnafın tasmasından ağacın gövdesine bağladığı pitbull, ihbarla gelen belediye ekiplerine teslim edildi.
İnegöl'deki Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde, sahibi olmadan, boynundaki tasmayla dolaşan pitbull, görenleri korkuttu. İlçe sakinleri, köpeği görünce paniğe kapılıp, dükkanlara girdi. Bu sırada köpeğin de iş yerlerinin önüne doğru geldiğini gören esnaf, belediye ekiplerine haber verdi. Caddedeki dükkan sahiplerinden Hakan Parlak ise belediyeden ekipler gelene kadar çevredekilerin daha fazla korkmaması için köpeği tasmasından ağacın gövdesine bağladı. İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir süre sonra bölgeye gelip, pitbull alarak, kafese koyup, Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.
FOTOĞRAFLI
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
Rize'de dere yatağına yapılan bina için karar çıktı
Devlet Bahçeli: MHP olarak yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacağız
HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!
Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!
Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!
Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Düşürülen Rus jetinin ardından Esad sessizliğini bozdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum