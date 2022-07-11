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Başıboş hayvan zincirleme kazaya neden oldu!

11.07.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum-Tortum karayolunda başıboş hayvan zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 5 araç birbirine girdi. Kazanın ardından trafik bir süre ulaşıma kapanırken araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Başıboş hayvan zincirleme kazaya neden oldu!

Erzurum-Tortum karayolunda sahipsiz büyükbaş hayvan zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada maddi hasar meydana gelirken, büyükbaş hayvan telef oldu.

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, akşam saatlerinde Tortum yolu Dumlu yol ayrımında meydana geldi. Yola aniden çıkan sahipsiz bir büyükbaş hayvan zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada kazaya sebep olan hayvan telef oldu. Kazaya karışan araçların içindeki vatandaşlar ise kazayı hafif sıyrıklar ve maddi hasar ile atlattı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevreden geçen vatandaşlar ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Kazanın ardından trafik bir süre ulaşıma kapanırken araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası hayvan
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