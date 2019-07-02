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Başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 16:45 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi.

Başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi

Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA) - BİNGÖL'de, başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi.
Genç ilçesinde, öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, sahibinin kimliği bilinmeyen başıboş inek, öğlen molasında çalışanların yemek yediği sırada 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi. Çalışanlar, yemek yedikten sonra geldikleri istasyonun dinlenme odasında, halıda oturur durumda inek görünce şoke oldu. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, inek, çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra sahibi bulunup, teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi

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