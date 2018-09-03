Başıboş köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde başı boş köpeğin saldırısına uğrayan Ahmet Can Yaldız (12) bacağından yaralandı. Ahmet Can, tedavisinin ardından taburcu edildi.
31 Ağustos günü Atatürk Anıtı arkasındaki yeşil alanda tek başına oyun oynayan Ahmet Can Yaldız'a başı boş köpeklerden biri saldırdı. Sol bacağından ısırılan çocuk, çevredekilerin yardımıyla köpekten kurtarıldı. Yaralanan Ahmet Can Yaldız, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sol bacağına 9 dikiş atılan çocuk, tedavinin ardından taburcu edildi.
Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, saldırgan başı boş köpeklerin bulunup toplanması için çalışma başlattı.
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