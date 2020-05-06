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  4. Başıboş köpekler, ahırdaki 32 küçükbaş hayvanı telef etti

Başıboş köpekler, ahırdaki 32 küçükbaş hayvanı telef etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 10:44 | Son Güncelleme

Hatay’ın Belen ilçesinde, dün gece Oğuzhan Bayraktar'a ait ahıra giren başıboş 5 köpek, 32 küçük baş hayvanı parçalayarak telef etti. Bu anlar, ahırda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece ilçeye bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde Oğuzhan Bayraktar'a ait ahırda meydana geldi. Hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan Bayraktar ailesi, sabah saatlerinde ahıra geldiklerinde, küçükbaş hayvanlarını parçalanmış halde buldu. Ahırdaki güvenlik kamerasını inceleyen aile, başıboş 5 köpeğin ahıra girerek hayvanları öldürdüğünü gördü.

'GEBE HAYVANLARIMIZ VARDI'

Geçen yıl da ahıra sokak köpeklerinin saldırdığını ve 6 küçükbaş hayvanı telef ettiğini söyleyen Oğuzhan Bayraktar, "Önceki yıl Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ederek sokak köpeklerinin hayvanlarımıza zarar verdiğini söyledik. Bize sokak köpeklerinin de doğal yaşamı olduğu, onların da yaşamaya hakkı olduğunu söylediler. Bu yıl da sokak köpekleri, içerisinde doğum yapmasına az süre kalanların da olduğu 32 küçükbaş hayvanımı parçalayarak telef etti" diye konuştu.

'35 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR'

Tek geçimlerinin telef edilen hayvanları olduğunu kaydeden Bayraktar, "Zararımızın tespiti için İlçe Tarım Müdürlüğü'ne başvurduk ve 35 bin lira zararımızın olduğu tespit edildi. Bu hayvanları Kurban Bayramı için yetiştiriyorduk. Bayramda satıp geçimimizi sağlayacaktık. Köpeklerin saldırıları karşısında ne kadar tedbir alırsak alalım, hayvanlara ve bize yine zarar vereceklerinden korkuyoruz" dedi.

(DHA)

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