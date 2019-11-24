HABER

Başıboş köpeklerin saldırdığı 7 koyun öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 18:49 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, koyun sürüsüne saldıran köpekler, 7 hayvanı ısırarak öldürdü.

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, koyun sürüsüne saldıran köpekler, 7 hayvanı ısırarak öldürdü. Mahalle muhtarı, yaz aylarından beri toplam 34 küçükbaşın köpek saldırısı nedeniyle öldüğünü söyledi.
​Körfez'in İlimtepe Mahallesi'nde ormanlık alanda otlayan koyun sürüsüne köpekler saldırdı. Köpeklerin çeşitli yerlerinden ısırdığı 7 koyun, öldü. Durumu fark eden çoban, köpekleri sürüden uzaklaştırıp, hayvanların sahipleri Süleyman Karakaya ve Kahraman Keleş'e haber verdi. Ölen koyunlar, sahipleri tarafından gömülmek üzere alındı.
İlimtepe Mahallesi Muhtarı Kazım Elmas, Süleyman Karakaya ve Kahraman Keleş'e ait koyunların öldüğünü, üreticilerin koyunları kredi ile aldığını, yaz döneminden beri bugünkü ile birlikte köpek saldırısı nedeniyle 34 küçükbaşın öldüğünü söyledi. Elmas, başıboş köpeklerle ilgili önlem alınması gerektiğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKumsalda amuda kalktıKumsalda amuda kalktı
Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa annesinin kucağında kurşun isabet ettiEsenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa annesinin kucağında kurşun isabet etti
Resulayn'da çok sayıda patlayıcı imha edildiResulayn'da çok sayıda patlayıcı imha edildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti

'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akademisyenin otomobili şarampole devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Akademisyenin otomobili şarampole devrildi

Bursa'da otomobil köprüden düştü: 4 yaralı

Can pazarı! Köprüden düştü

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Validen kutlama programında 'öğretmen gibi otur' uyarısı

Törene damga vurdu! 'Öğretmen gibi otur'

Son dakika! Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem!

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.