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  4. Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yoğun bakımda! Ailesi isyan etti: Artık biri dur demeli

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yoğun bakımda! Ailesi isyan etti: Artık biri dur demeli

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.01.2025 15:39
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Ankara'da bir köpek saldırısı daha yaşandı! Sokak köpeklerinin hedefi bu kez okuldan yurda dönen 13 yaşındaki çocuk oldu. Talihsiz çocuk çok yerinden yaralanırken yoğun bakımda tedaviye alındı. Çocuğun ailesi duruma isyan ederek, "Artık birilerinin bunlara ’dur’ demesi lazım" ifadelerini kullandı.

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yoğun bakımda! Ailesi isyan etti: Artık biri dur demeli

Ankara’nın Haymana ilçesinde okuldan yurda dönerken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Oğlunun kafatasından, omuzundan ve kollarından yaralandığını belirten baba Ümit Güngör, "Artık birilerinin bunlara ’dur’ demesi lazım" dedi.

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VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Edinilen bilgilere göre, Haymana ilçesinde Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hayrettin Güngör (13), dün okuldan yurda döndüğü esnada boş arazide bulunan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan Güngör, baş, boyun ve omuz bölgesi dahil olmak üzere vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haymana Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi’ndeki yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

"ARTIK BİRLERİNİN DUR DEMESİ LAZIM"

Köpeklerin saldırısına uğrayan Güngör’ün babası Ümit Güngör, yaptığı açıklamada köyde oturduğu esnada oğlunun saldırıya uğradığı haberini aldığını belirterek, “5-10 köpeğin saldırısına uğramış. Artık birilerinin bunlara ‘dur’ demesi lazım. Hayvan değeri insanların da önüne geçmiş. Benim gibi insanların, evlat babalarının canı yanmasın. Benim canım yandı, başkasının da canı yanmasın. Bunlara artık bir çözüm bulunsun” dedi.

BİLİNCİ YERİNDE

Oğlunun yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğunu dile getiren Güngör, oğlunun kafatasından, omuzundan ve kollarından yaralandığını ve bilincinin yerinde olduğunu söyledi.

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Ankara saldırı sokak köpeği
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