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Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 13:30 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da çeşmeden su doldurduktan sonra evine dönerken sokakta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Çiçek Boztaş (82), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da çeşmeden su doldurduktan sonra evine dönerken sokakta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Çiçek Boztaş (82), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, bu sabah saat 07.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan çeşmeden su dolduran Çiçek Boztaş, evine döndüğü sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yakınlarda hayvan otlatan çobanın yardımına koştuğu kadın, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan ağır yaralı Boztaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşlı kadının cesedi, otopsi için morga konuldu.

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Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın öldüBaşıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın öldüBaşıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın öldü

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