Başıboş pitbull belediye ekipleri tarafından yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde başıboş pitbull cinsi köpek belediye ekipleri tarafından yakalanıp bakım ve tedavi merkezine götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi’ne gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerindeki boş bir arsa üzerinde bulunan tahta baraka içerisine sahipsiz pitbull cinsi bir köpeğin terk edildiğini tespit etti. Ekipler, ivedi bir şekilde Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerle temasa geçerek sahibi tespit edilemeyen köpeği yakaladı. Pitbull cinsi köpek Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürülürken, çevre sakinlerinin talebi üzerine köpeğin yaşadığı baraka da yıkıldı.
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