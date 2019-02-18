HABER

Başıboş pitbull belediye ekipleri tarafından yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 12:52 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde başıboş pitbull cinsi köpek belediye ekipleri tarafından yakalanıp bakım ve tedavi merkezine götürüldü.Edinilen bilgiye göre, İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi’ne gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerindeki boş bir arsa üzerinde bulunan tahta baraka içerisine sahipsiz pitbull cinsi bir köpeğin terk edildiğini tespit etti.

Başıboş pitbull belediye ekipleri tarafından yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde başıboş pitbull cinsi köpek belediye ekipleri tarafından yakalanıp bakım ve tedavi merkezine götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi’ne gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerindeki boş bir arsa üzerinde bulunan tahta baraka içerisine sahipsiz pitbull cinsi bir köpeğin terk edildiğini tespit etti. Ekipler, ivedi bir şekilde Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerle temasa geçerek sahibi tespit edilemeyen köpeği yakaladı. Pitbull cinsi köpek Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürülürken, çevre sakinlerinin talebi üzerine köpeğin yaşadığı baraka da yıkıldı.

Başıboş pitbull belediye ekipleri tarafından yakalandı

Başıboş pitbull belediye ekipleri tarafından yakalandı

Başıboş pitbull belediye ekipleri tarafından yakalandı

PARTNERİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararlarıİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararları
(Özel Haber) Modern dokuma tezgahlarının atası sayılan makine halen çalışıyor(Özel Haber) Modern dokuma tezgahlarının atası sayılan makine halen çalışıyor
Milas'ta maden ocağında göçük Milas'ta maden ocağında göçük
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Yıldız golcünün bileti kesildi

Yıldız golcünün bileti kesildi

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milas'ta maden ocağında göçük

Milas'ta maden ocağında göçük

Düzce'de camiye gelen cemaat görünce şaştı kaldı!

Düzce'de camiye gelen cemaat görünce şaştı kaldı!

Reina katliamı davasında son dakika gelişmesi! Salon boşaltıldı

Reina katliamı davasında flaş gelişme! Salon boşaltıldı

Milas'ta maden ocağında göçük

Milas'ta maden ocağında göçük

Mucizenin fotoğrafı... Şimdi kitabını yazıyor

Mucizenin fotoğrafı... Şimdi kitabını yazıyor

Donan baraja gömüldü!

Donan baraja gömüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.