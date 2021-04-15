Başika'daki terör saldırısı sonrası Bakan Çavuşoğlu, Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Bakanımız, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Barzani, Erbil ve Başika'da yaşanan saldırılar hakkında bilgi verdi; Sayın Bakanımıza başsağlığı dileklerini iletti"
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu duyurmuştu.
Atılan üç roketten birinin üs bölgesine, diğer ikisinin ise köye düştüğü bildirilen açıklamada, saldırıda bir askerin şehit olduğu, köyde yaşayan bir çocuğun da yaralandığı bildirilmişti.