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  4. "Başım dertte" demişti! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu evine dadanan bozayıları görüntülemeyi başardı: "Sıra onunla çay içmeye geldi"

"Başım dertte" demişti! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu evine dadanan bozayıları görüntülemeyi başardı: "Sıra onunla çay içmeye geldi"

22.06.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Maçka ilçesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun evine dadanan ayı ile başı dertte. ‘Meteor’ adını verdiği bozayıyı görüntülemek için geçen yıl güvenlik kamera sistemleri kuran Kadıoğlu, güvenlik kameralarına ilk kez yansıyan 2 bozayıya ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada "Ayı efendinin eşkali bu" ifadesini kullanan Kadıoğlu, "Sıra onunla çay içmeye geldi" dedi.

"Başım dertte" demişti! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu evine dadanan bozayıları görüntülemeyi başardı: "Sıra onunla çay içmeye geldi"

İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, geçen yıl yaz tatilini geçirmek için memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine geldi. Kadıoğlu köydeki evinin çevresine bir ayının dadandığını fark ederek güvenlik önlemleri aldı. Pencerelere tırmanan, eve ve tarım ürünlerine zarar veren ayıya ‘Meteor’ ismini veren Kadıoğlu, sosyal medyada ‘Ayıyla başım dertte’ paylaşımları ile ilgi çekti. Kadıoğlu bozayıyı görüntülemek için ise evinin çevresine kamera yerleştirdi.

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"AYI EFENDİNİN EŞKALİ BU"

Sosyal medyada ‘Ayıyla başım dertte’ paylaşımları yapan Kadıoğlu, kış uykusundan uyanan bozayı ‘Meteor’u Karahava mevkinde kurduğu güvenlik kameralarıyla görüntülemeyi başardı. Beslenmek için ormanda yiyecek arayan 2 farklı bozayının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Kadıoğlu, bozayıların görüntülerini sosyal medyada, "Meteor'un ilk görüntüsü ele geçirildi. Geçtiğimiz kış bölgedeki yayla evlerini kırıp döken ama benim köpek Dost'un hatırına bizim eve dokunmayan ayı efendinin eşkali bu. Sıra onunla çay içmeye geldi ama son zamlara kızgın sanki" ifadelerini kullandı.

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Güvenlik kamerasına takılan diğer bozayı için Kadıoğlu, "Meteor’un yanında bu daha efendi bir ayıya benziyor” dedi.

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"AYININ YAKIŞIKLI FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İÇİN KAMERA KURDUM"

Kadıoğlu, geçen yıl bölgede kurduğu kameralara yakalanmayan bozayı için, "Ayının yakışıklı fotoğrafını çekmek için kamera kurdum. Ama nedense kamerayı kurduğum taraftan gelmiyor" değerlendirmesini yaptı.

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(DHA)

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