'Başım dönüyor' dedikten sonra, balkondan düşerek ağır yaralandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da Irak uyruklu Sundus İdris Alyas (18), iddiaya göre, 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda "Başım dönüyor" dedikten sonra yola düşerek ağır yaralandı. Olay, dün akşam kent merkezindeki Yavruturna Mahallesi 1'inci Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Irak uyruklu Sundus İdris Alyas, mangalın küllerini temizlemek için yakını Zeynep Saleh Yunus ile birlikte evin çatı katına çıktı. İşleri bittikten sonra iki genç kız 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna geçti. Burada Sundus İdris Alyas "Başım dönüyor" dedikten sonra balkondan yola düştü. Ağır yaralanan Alyas, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekibinin yaptığı müdahale sonrasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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